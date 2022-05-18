https://news.day.az/politics/1462939.html Генсек Организации тюркских государств прибыл с визитом в Азербайджан
Генсек Организации тюркских государств прибыл с визитом в Азербайджан
Генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев прибыл с визитом в Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Амреев примет участие в международной конференции, которая пройдет 19-20 мая в Шуше.
Амреев выступит на конференции, примет участие в панельных дискуссиях высокого уровня, а также проведет ряд встреч.
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