ВС Армении вновь обстреляли Кяльбаджар

- второй раз за день

21 мая примерно в 16:30 подразделения армянских вооруженных сил с позиций в направлении населенного пункта Ашагы Шорджа Басаркечярского района государственной границы подвергли обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Подразделениями нашей армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении.