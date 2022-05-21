https://news.day.az/politics/1463883.html ВС Армении вновь обстреляли Кяльбаджар - второй раз за день
ВС Армении вновь обстреляли Кяльбаджар - второй раз за день
21 мая примерно в 16:30 подразделения армянских вооруженных сил с позиций в направлении населенного пункта Ашагы Шорджа Басаркечярского района государственной границы подвергли обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.
Подразделениями нашей армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре