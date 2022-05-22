https://news.day.az/politics/1463950.html Джейхун Байрамов выразил соболезнования Турции
Джейхун Байрамов выразил соболезнования Турции
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с автобусной аварией в Турции.
Как передает Day.Az, в этой связи министр поделился публикацией в Twitter.
В публикации говорится: "Мы сильно опечалены известием о ДТП с участием автобуса в Турции, перевозовшего студентов из Аданы в Конью. Выражаем соболезнования родным и близким погибших в аварии, желаем исцеления раненым".
Напомним, в Турции разбился автобус со студентами.
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