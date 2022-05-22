Джейхун Байрамов выразил соболезнования Турции

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с автобусной аварией в Турции.

Как передает Day.Az, в этой связи министр поделился публикацией в Twitter.

В публикации говорится: "Мы сильно опечалены известием о ДТП с участием автобуса в Турции, перевозовшего студентов из Аданы в Конью. Выражаем соболезнования родным и близким погибших в аварии, желаем исцеления раненым".

Напомним, в Турции разбился автобус со студентами.