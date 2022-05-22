Смелая правда от ИСЕСКО, трусливое молчание от ЮНЕСКО

Автор: Акпер Гасанов

Организация исламского мира образования, науки и культуры (ИСЕСКО) является важнейшей структурой, влияние которой сложно переоценить. Просто напомню, что на сегодняшний день число государств-членов Исламской организации достигло 52 из общего числа 57 государств членов Организации исламского сотрудничества .Азербайджан является членом ИСЕСКО с 1991 года, но именно сейчас мы имеем возможность приглашения руководителей данной структуры в Карабах.

Эту возможность мы обрели, отстояли пожертвовав жизнью шехидов в ходе 44-дневной войны. Каждая пять освобожденных территорий пропитана их кровью. И сейчас, вернув Шушу, Лачин, Кяльбаджар, Физули, Гадрут и многие иные наши населенные пункты, Азербайджан работает над доведением до мира правду о масштабах варварства, учиненного армянскими агрессорами за годы оккупации наших земель, а также о темпах возрождения освобожденного Карабаха.

И в этой связи крайне важны слова, произнесенные Генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мухаммедом аль-Малики в Шуше на открытии международной конференции "Развитие постконфликтной гуманитарной повестки дня: устойчивое развитие путем возрождения культурной среды". По его словам, что Шуша - столица культуры, родина всемирно известного азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова, мугама.

А еще, я хочу напомнить его слова, сказанные после первой поездки в освобожденный Карабах. "Увиденное нами на освобожденных территориях Азербайджана - настоящая трагедия. Разрушение религиозных храмов неприемлемо", - сказал он в январе нынешнего года. И это - трагическая правда. По официальным данным, в результате агрессии Армении против Азербайджана на ныне деоккупированных территориях были уничтожены 2 645 историко-культурных, 1 814 архитектурных, 747 археологических памятников, 23 музея, 102 757 музейных экспонатов, 4 государственные галереи, 376 произведений живописи.

Кроме того, армянскими оккупантами были разрушены 365 клубов, 761 библиотека, 193 дома культуры, 310 храмов, 72 мечети, 199 курганов, 161 древнее кладбище, 184 древних поселения, 165 культовых сооружений и святынь, и 39 гробниц. Все это задокументировано и обо всем этом, безусловно, должен знать мир. В этом смысле визит главы ИСЕСКО в нашу страну чрезвычайно важен. Ведь благодаря ему, всю правду о масштабах варварства узнают во всем исламском мире. Но было бы правильным, чтобы данную правду до мира донесла и организация ЮНЕСКО.

"Мы хотели бы, чтобы и представители ЮНЕСКО совершили поездку на освобожденные от оккупации территории и своими глазами увидели учиненные армянами разрушения. Но, к сожалению, хотя с окончания войны прошло более полутора лет, представители этой организации не совершили поездки на данные территории", - заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с главой ИСЕСКО.

Более того, мы уже увидели откровенно провокационную позицию ЮНЕСКО. В частности, в начале года армянские СМИ опубликовали заявление пресс-службы ЮНЕСКО, в котором говорилось о "сигналах о случаях непрекращающегося осквернения, видоизменения и уничтожения армянского исторического и культурного наследия на территориях, подконтрольных азербайджанским вооруженным силам после войны".

Это было совершенно неуместное, провокационное заявление, доказывающее предвзятость ЮНЕСКО, которое видит то, чего нет и не видит то, что реально существует. А ведь, наша страна на протяжении всех лет, что длилась оккупация наших земель со стороны РА, просила и требовала от ЮНЕСКО послать в Карабах своих специалистов. Этого не было сделано. И очень жаль.

Ведь, в противном случае был шанс удержать армянскую сторону от совершения актов вандализма. При этом, вызывает вопросы и то, что миссия ЮНЕСКО готова, кажется, идти на поводу у мирового армянства, которое жаждет представить страну-оккупанта, варварски разрушившего все и вся на чужих территориях, едва ли не как жертву. По крайней мере на это активно намекает нежелание ЮНЕСКО отправить наконец свою миссию на освобожденные Азербайджаном территории.

При этом, Азербайджан продолжает свою работу в плане доведения до мира правды. В этом направлении большое значение имеет и создание в Баку Регионального офиса ИСЕСКО. Конечно, важны и многочисленные фестивали, международные мероприятия, уже проведенные в освобожденной Шуше. Колыбель азербайджанской культуры становится все краше и краше и предлагается внести Шушу в список наследия ЮНЕСКО.

Эту идею на международной конференции в Шуше озвучил экс-глава Национальной комиссии Мальты по ЮНЕСКО Раймонд Бондин. Он отметил, что Шуша - лучший кандидат на включение во Всемирный список культурного наследия ЮНЕСКО. Естественно, в армянских СМИ после такого заявления началась истерика. Но в нашей стране привыкли уже не обращать на нее внимание. Азербайджан вернул свои земли и теперь активно, стремительно возрождает их, доводя до мира правду об армянском варварстве.