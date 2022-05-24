Закир Гасанов осмотрел новую тренировочную инфраструктуру в «Гарахейбат»

По указанию Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, в рамках реформ, проводимых в Азербайджанской Армии, успешно продолжаются мероприятия, направленные на создание военной инфраструктуры, отвечающей современным стандартам, и повышение боеготовности подразделений.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства осмотрели военную инфраструктуру, введенную в эксплуатацию в тренировочном центре "Гарахейбат".

Министру обороны было доложено, что для практического применения методов современного боя здесь построены тренировочные площадки, адаптированные к реальным условиям.

Кроме того, проводятся занятия в целях совершенствования практических навыков военнослужащих по управлению различными видами боевой техники и стрельбе из них в условиях сложного рельефа и неблагоприятных погодных условий.

На учебных площадках министр обороны понаблюдал за показательными выступлениями курсантов курса подготовки военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы.

Сначала в огневых городках было продемонстрировано практическое выполнение нормативов по огневой подготовке и упражнений учебных стрельб.

Затем министр обороны посетил танковый огневой городок. Было доложено, что здесь на основе опыта, обретенного в ходе Отечественной войны, и боевых операций, проведенных за последнее время, отрабатываются методы эффективного применения танков в населенных пунктах.

Затем был проведен осмотр инженерного городка. Было отмечено, что в городке военнослужащим предоставляется подробная информация о различных типах мин и боеприпасов. Кроме того, инженерными средствами выполняются задачи по обнаружению мин и неразорвавшихся боеприпасов, а также их обезвреживанию с соблюдением правил безопасности.

Понаблюдав за тренировочным процессом курсантов на полосе препятствий (пентатлон) и "тропе разведчика" в городке по физической подготовке, министр обороны побывал на командно-наблюдательном пункте артиллерийской батареи. Здесь курсанты успешно выполнили задачи по стрельбе из артиллерийских симуляторов.

В заключение министр обороны проверил ход строительных работ, проводимых на военных объектах на территории центра.

Генерал-полковник З.Гасанов дал соответствующие поручения и рекомендации, связанные с поддержанием высокого уровня боевой подготовки и профессионализма военнослужащих, изучением и применением современных учебно-тренировочных методов, а также качественным ведением строительных работ.