27 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с участниками медиафорума Азербайджан-Европа.

Как сообщили Day.Az в МИД, во встрече приняли участие 22 представителя медиаагентств Турции, Великобритании, Венгрии, Греции, Германии, Франции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана.

Министр Джейхун Байрамов рассказал представителям медиа о внешнеполитических приоритетах и роли Азербайджана в регионе, о политике агрессии, с которой страна столкнулась с первых дней после восстановления независимости, 44-дневной войне, завершившейся восстановлением территориальной целостности Азербайджана, текущей ситуации в регионе на постконфликтном этапе, шагах в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, реализации договоренностей, достигнутых в результате встреч лидеров в Брюсселе, вопросах подготовки мирного договора, делимитации границ, открытия коммуникаций. Также глава МИД поделился с участниками встречи позицией Азербайджана по вопросу обеспечения мира, безопасности и развития в регионе.

Затем министр ответил на многочисленные вопросы представителей медиа.