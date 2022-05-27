Победа Азербайджана во второй Карабахской войне открыла новую страницу в истории тюркского мира

Блестящая победа азербайджанского народа в 44-дневной Отечественной войне открыла новую страницу в истории Азербайджана, а также региона и тюркского мира.

Как передает Day.Az, об этом говорится в поздравительном послании генерального секретаря Организации тюркских государств Багдада Амреева по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджана, размещенном на официальной странице организации в Facebook.

"От имени Организации тюркских государств и от себя лично искренне поздравляю правительство и братский народ Азербайджана с Днем независимости страны.

Создание первой в тюркско-мусульманском мире демократической республики с провозглашением независимости Азербайджанской Демократической Республики 28 мая 1918 года явилось поворотным моментом в истории азербайджанского народа, послужившим образцом для других народов.

За период после восстановления своей независимости Азербайджанская Республика добилась больших успехов в политической, экономической и социальной сферах, еще больше развила и укрепила свой международный авторитет и стала значимым игроком в своем регионе и за его пределами.

Блестящая победа азербайджанского народа в 44-дневной Отечественной войне открыла новую страницу в истории Азербайджана, а также региона и тюркского мира. Благодаря мудрой, взвешенной и последовательной внешней политике Президента Ильхама Алиева эта победа еще раз продемонстрировала, что Азербайджан постоянно укрепляет свои позиции на мировой арене.

Еще раз выражаю глубокую признательность Азербайджану за постоянное внимание и поддержку, оказываемую Организации тюркских государств, и хотел бы выразить уверенность в том, что сотрудничество между братскими тюркскими государствами будет углубляться и наша Организация добьется новых успехов.

Пользуясь случаем, желаю дальнейших успехов, процветания, благополучия и счастья всему азербайджанскому народу", - говорится в поздравительном послании.