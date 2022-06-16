Южный Кавказ может стать еще более важным регионом, если здесь будет установлен долгосрочный мир

Южный Кавказ может стать еще более важным регионом, если здесь будет установлен долгосрочный мир.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в ходе выступления в четверг на IX Глобальном Бакинском Форуме, посвященном теме "Угрозы глобальному миропорядку, сказала Президент Грузии Саломе Зурабишвили.

"Я приветствую меры по укреплению мира и доверия между Азербайджаном и Арменией при посредничестве ЕС", - сказала она.

Президент Грузии также отметила, что ЕС необходимо оказывать поддержку странам, которые уже являются кандидатами в члены в ЕС, потому что это путь к расширению и укреплению сотрудничества.

"Ситуация в Украине вновь указала на необходимость совместной работы международного сообщества", - сказала она.