Армения: позорное фиаско радикальной оппозиции

Автор: Пярвин Мирзазаде

Как и ожидалось, армянская оппозиция потерпела полное поражение, не сумев получить широкой народной поддержки в борьбе против ненавистного премьер-Министра Н. Пашиняна.

Несмотря на то, что радикальная оппозиция на протяжение болеe месяца почти ежедневно проводила малочисленные балаганные шествия и концерты звёзд оппозиционной эстрады на улицах и площадях Еревана, которые периодически перерастали в шумные потасовки и стычки с полицией, никакого реального успеха добиться не удалось. Объявленный лидерами оппозиции "последний и решительный бой" за власть окончился не начавшись полным позорным фиаско.

Палатки, установленные на центральной площади имени страны-сопредседателя Минской группы, мешавшие движению автотранспорта, постепенно превратились из символов непримиримости к нынешней власти в притоны наркоманов и девиц с пониженной социальной ответственностью, где можно было за небольшую плату "вкусить" эти прелести жизни под лозунгами борьбы с "предателями".

Целый месяц лидеры оппозиционного движения "сопротивления" (как они сами себя окрестили), мотались по Армении, в надежде на то, что им удастся поднять против нынешних властей провинциальное население и осуществить с ними "победоносный" марш на Ереван, чтобы повторить свои прежние успехи.

Все их "грандиозные" планы полностью провалились и провинциальное население не только не поддержало, но и наоборот, подвергло полной обструкции и бойкоту.

Прибывших "поднимать" народ на борьбу с нынешней властью эмиссаров оппозиции, устроивших автопробег в худших традициях Остапа Бендера из известного романа "Золотой Телёнок", кое-где даже помяли, надавав тумаков.

Таким образом, "революция", о необходимости которой орали на каждом углу дашнаки и сторонники так называемого "карабахского" клана, провалилась не начавшись. Чтобы хотя бы сохранить своё лицо и не растерять оставшихся малочисленных сторонников, "многообещающий" несостоявшийся вожак оголтелой оппозиции И. Сагалетян после долгих раздумий, обьявил о смене тактики оппозиции, свернул палатки с наркотой с площади Франции (которые раздражали ереванцев не меньше, чем он и его сторонники) и высокопарно обьявил о том, что оппозиция "победила" и сопротивление переходит к "новой" стадии борьбы, которая в конце концов, приведёт к свержению "предателей" идеалов армянского народа.

Радикалам из оппозиции не удалось "разбудить" армянский народ, который не стал повторять ошибки 1988-1991 годов и не бросился в кровавую пучину конфликта за присвоение чужих территорий, поддавшись массовому психозу, потому что окончательно устал от войн, жертв и лишений.

Вслед за И. Сагалетяном, на арену вышел его теневой хозяин и спонсор Робик Кочарян. Скрипя зубами, Робик поддержал решение своего выкормыша, но все же переживая за своё будущее, так как продолжает оставаться под судом и недалёк тот день, когда Никол Воваевич отомстит ему за все свои переживания и бессонные ночи, упрятав надолго за решётку. Но Робик джан сдаваться не намерен и готов продолжать борьбу против ненавистных "турок" (читай Н. Пашиняна) до конца, чего бы это ему не стоило.

Для этого Р. Кочарян готов потратить немалые деньги и даже забыв про все обиды на своего бывшего дружбана-иудушку Сержика Саргсяна, объединиться с ним. Иначе его ожидают долгие серые дни в камере с плохой компанией и со скудным меню, забыв о деликатесах и дорогом вине.

Оппозиция, не желая публично признать своё поражение, устами И. Сагалетяна расписала свои мнимые "успехи", заявляя о том, что движения достигло своей цели- "не допустило" сдачи мифического "арцаха" и Сюникской области "проклятым" тюркам, не "позволило" открыть коридор через территорию Армении и нормализовать отношения с вековым "врагом"-Турцией и так далее и тому подобное, одни сплошные "достижения", которыми "гордится" несостоявшийся лидер протестного движения, который наверняка использовал многочасовые шумные променады по Еревану и стычки c полицией, чтобы немного похудеть после бурных ночных излияний с молодыми дашначками, в палатках на площади Франции.

Более месяца лидеры радикалов пудрили мозги своим сторонникам тем, что вот-вот произойдёт перелом, народ "проснётся" и выйдет на улицы, поддержит оппозицию и они захватят власть свергнув Никола, но все провалилось.

Радикальная армянская оппозиция, обвиняя нынешние власти в том, что пойдя на мирные переговоры с Азербайджаном и Турцией по нормализации отношений, она совершила "предательство" национальных интересов армянского народа, отказавшись от многовековых территориальных претензий и стремлений к созданию "Великой Армении" от моря до моря, попросту говоря кривит душой, так как все эти иллюзорные идеи давно провалились и больше не являются актуальными после сокрушительного поражения во Второй Карабахской Войне, их главными целями всегда была борьба за доходные должности, распил бюджетных денег, стремление обезопасить свои награбленные деньги и уберечь себя от преследования за ранее совершённые преступления.

Конец этой дешёвой буффонады был закономерным, позорное фиаско и довольно туманное будущее, грозящее забвением. Как бы не обещали И. Сагалетян и компания своим сторонникам новый этап сопротивления, накал политической борьбы в Армении окончательно пошёл на спад.

Ни Запад, ни союзники по ОДКБ не заинтересованы в эскалации внутриполитической ситуации в стране а наоборот, желают скорейшего достижения мирного соглашения и открытия новых транспортных коридоров, в особенности в силу новых сложившихся геополитических реалий и событий в Украине.

Время "громких" лозунгов и иллюзорных фантазий кануло в лету безвозвратно. Наверно армянским политикам это нужно было понять давно и отказавшись от своих ложных взглядов и мечтаний, принять мирные инициативы Президента Ильхама Алиева, пока не поздно.

Армянская сторона уже потеряла все возможности для манёвра, отказавшись в своё время от компромиссных предложений Азербайджана по предоставлению автономии армянскому населению Карабахского региона, заняв максималистскую позицию и спровоцировав боевые действия. Как бы теперь ни старались оппозиционеры вернуться назад в прошлое, очевидно, что все эти попытки- пустая трата времени. Армянский народ желает мира и стабильности, а не новой войны и лишений.