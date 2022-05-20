Армения: "борьба и единство" властей и оппозиции

Автор: Пярвин Мирзазаде

Армянская оппозиция продолжает свои "променады" по улицам вечернего Еревана в надежде, что ей удастся достучаться до рядового обывателя. Увы, но количество и состав участников этих дешевых шоу не меняются, несмотря на все усилия организаторов.

Простые граждане Армении остаются безразличными ко всем попыткам "восходящей звезды" армянской политики Ишхана Сагалетяна вытащить их из своих квартир, чтобы пойти свергать нынешнюю власть ненавистного Никола. Ни бесплатные концерты звёзд оппозиционной эстрады, ни "патриотические" лозунги спасти страну от турков, ни обещания молочных рек с кисельными берегами не смогли привлечь широкие народные массы на сторону оппозиции.

Судя по всему, причиной этому является то, что армянский народ уже устал от "митинговой" демократии и не верит лидерам оппозиции. Ведь новоявленные "звёзды" оппозиции И. Сагалетян и А. Ванецян - это лишь марионетки бывших президентов и лидеров так называемого "карабахского" клана Робика Кочаряна и Сержика Саргсяна, которые предпочитают пока оставаться в тени, но финансируют и фактически руководят оппозиционным движением сопротивления.

Эти неофициальные лидеры оппозиции, которые уже приходили к власти в Армении ранее под лозунгами "миацума-арцаха", поставили себе цель - скорейшее свержение Никола Воваевича, чтобы уберечь себя от возможного преследования и сохранения награбленного.

Однако армянский народ давно устал от пришлых "карабахцев", которые привыкли грабить и убивать во имя личного обогащения, прикрываясь высокопарными "патриотическими" лозунгами.

Почти 20 лет нахождения у власти в Армении (с 1998 по 2018 годы) нынешних теневых лидеров оппозиции ничего не дали армянскому народу, кроме потерь, лишений и жертв. Развязанный в 1988 году конфликт за присвоение азербайджанских территорий, как и ожидалось, закончился для Армении поражением и капитуляцией в 2020 году.

Как не старались армянская сторона и зарубежная армянская диаспора, мировое сообщество так и не признало квазинезависимость "арцаха" и требовало освободить захваченные территории, а азербайджанский народ не смирился с оккупацией и принудил агрессора выполнить 4 резолюции СБ ООН и убраться восвояси.

Уже давно ушли в прошлое многотысячные митинги на улицах и площадях армянских городов, когда одурманенные пропагандой и лжеобещаниями о мифической "великой Армении", народные массы были готовы стоять до "победного" конца. Время расставило все на свои места, показав, что эти иллюзии рассеялись, как утренний туман.

Для армянской радикальной оппозиции любое мирное соглашение с Азербайджаном и нормализация отношений с Турцией - это "предательство" национальных интересов. Для них признание новых геополитических реалий - это разрушение того, что они сделали за последние 30 лет, пытаясь аннексировать территории соседних государств. Даже робкие попытки нынешней власти в направлении достижения мирного соглашения с Азербайджаном и выполнения подписанных трехсторонних Заявлений, для непримиримых оппозиционеров красные линии, которые "воодушевляют" их на свержение Н. Пашиняна и установление собственной власти, которая вновь начнёт разжигать уже затухший костёр конфликта.

Вот и 19 мая, услышав о предстоящих трехсторонних переговорах по достижению мирного соглашения в Брюсселе 22 мая 2022 года лидеров Азербайджана и Армении, при посредничестве ЕС, официальный лидер движения сопротивления И. Сагалетян уже объявил их результаты недействительными (так как оппозиция больше не признаёт Н. Пашиняна легитимным главой правительства) и заявил, что в случае прихода к власти эти договорённости нынешняя оппозиция выполнять не будет.

Господин И. Сагалетян постоянно делает такие "воинственные" заявления, в которых призывает армянский народ "проснуться", сместить "предателя" Никола и вновь взяться за оружие, чтобы вернуть утраченные азербайджанские территории и былое "величие арцаха".

Подобные идеи в своих выступлениях озвучивают многие армянские политики, мечтающие о реванше, что наводит на мысль о массовом психозе, вызванном весенним обострением психического состояния этих горе-политиков, которое у них не прекращается с момента окончания Второй Карабахской войны 10 ноября 2020 года.

До конца не осознав новых реалий, они все ещё думают, что живут в прошлом, когда были опьянены временными успехами, достигнутыми во время Первой Карабахской войны, оккупировав 20% азербайджанской территорий и изгнав оттуда почти 1 миллион азербайджанцев.

Армянская оппозиция даже вознамерилась вовлечь в свои разборки с властями прибывшего в Армению с официальным визитом Президента Литвы Г. Науседу, требуя встречи с ним, как с "законными" представителями армянского народа, окружив резиденцию, где остановился высокий гость, нарушив скромное торжество по случаю его дня рождения. Но попали впросак, так как для литовских гостей по протоколу встречи такого рода невозможны.

Периодически на политическую арену вылезают обиженные на господина Н. Пашиняна бывшие соратники и протеже, лишившиеся должностей в результате предательства и тайного сговора с оппонентами. Одним из них является бывший омбудсмен и кандидат в армянские Бисмарки, ныне играющий роль шакала Табаки из сказки Р. Киплинга "Маугли" Арман Татоян, который время от времени выступает с "сенсационными открытиями" в области географии и картографии.

На этот раз, чтобы умаслить своих новых друзей из оппозиции, он обнаружил некие свидетельства того, что якобы часть территории Азербайджана всегда была армянской и просто была "приватизирована" в советское время, а мол Н. Пашинян собирается ее отдать, чего он требует не допустить.

К большому сожалению, позиция по вопросам мирного урегулирования многих представителей нынешних армянских властей не намного отличается от позиции радикальной оппозиции. Просто официальный Ереван делает вид, что он за достижение мирного соглашения, делимитацию и демаркацию границы, открытие транспортных коридоров и урегулирование всех связанных с этим вопросов, а армянская оппозиция открыто отвергает все это, выступая против достижения мира и диалога.

Нынешнее руководство Армении имитирует переговорный процесс, часто отказываясь от достигнутых при содействии посредников договорённостей, саботирует выполнение взятых на себя обязательств, пытается отстрочить и заморозить ситуацию в нынешнем состоянии, чтобы изменить в будущем в свою сторону. Желая представить себя международному сообществу как "несчастных жертв и ангелочков с крылышками", руководители Армении используют любую возможность на встречах со своими зарубежными коллегами, чтобы облить грязью и обвинить Азербайджан в нежелании достижения мирного соглашения.

К сожалению, эта тактика зачастую находит отклики у некоторых западных политиков, которые рассматривают нынешние армянские власти как "прозападных демократов", стремящихся к "отходу" от традиционной ориентации на ОДКБ и ЕАЭС. Поэтому в целях поддержания нынешних властей в Армении, эти политики готовы делать несправедливые и несбалансированные односторонние заявления, пытаясь оказать давление на Азербайджан.

Армянская сторона, получив от Азербайджана 5 базисных предложений по достижению мирного соглашения, в своём ответном послании постаралась сделать все возможное, чтобы исказить суть этих конкретных предложений, обусловив их исполнение непонятными комментариями, которые неприемлемы для азербайджанской стороны.

Из чего можно сделать вывод, что армянская сторона не готова к ведению серьезных переговоров, а лишь намерена имитировать процесс, пуская пыль в глаза международным посредникам в лице России и ЕС.

Представители Армении, комментируя азербайджанские предложения, сразу же выдвигают неприемлемые условия, например, увязывают будущее армянских жителей Карабахского региона Азербайджана с вопросом некоего статуса, подразумевая предоставление им "независимости".

Официальный Ереван совсем забылся в стремлении удовлетворить свои территориальные претензии, видимо, забыв, что Армения проиграла Вторую Карабахскую войну, капитулировала и соответственно диктовать условия не может.

Теперь, придя в себя после всего этого, премьер Пашинян вдруг делает заявление о том, что мол "повестка переговоров не может быть односторонней, а должна быть двусторонней", намекая на 6 ответных непонятных комментов, переданных Азербайджану.

Министр иностранных дел А. Мирзоян, не искушённый в вопросах международного права и дипломатии, путешествуя по миру, на своих встречах, набравшись наглости, пытается представить Армению как "миролюбивое" государство, которое лишь спит и видит, что территория, где временно размещены миротворцы, стала "независимым арцахом", параллельно обвиняя Азербайджан в разрушении неких "армянских культурных памятников" на освобождённых территориях, требуя от международных организаций прислать оценочные миссии на территорию другого суверенного государства, но при этом отказывается допустить их на территорию Армении, где полностью уничтожены следы проживания изгнанных в 1988 году азербайджанцев.

Бывший оппозиционер, а ныне посол по особым поручениям МИД Армении Э. Марукян, выступая по вопросам делимитации и демаркации границы, отвергает факт наличия 7 оккупированных эксклавов Газахского района и селения Кярки Нахчыванской Автономной Республики. Он заявляет, что, видите ли, у армянской стороны нет документальных подтверждений принадлежности этих территорий Азербайджану и возвращать их не будет, а мол бывшие армянские эксклавы (в Гедабекском районе Азербайджана), несомненно, должны быть возвращены ввиду того, что на них имеются документы.

Значит официальная карта административного деления бывшего СССР для недоучки Э. Марукяна, где эти эксклавы обозначены как азербайджанская территория, не является документом.

Председатель комиссии Национального собрания Армении по международным отношениям Эдуард Агаджанян, который наконец подал голос с галёрки и проснулся от летаргического сна, сделал заявление, комментируя реакцию на азербайджанский ответ армянской стороне по мирным предложениям, суть которого заключается в том, что Азербайджан оказался в "изоляции" в международном сообществе, что мол некие (известные только ему) международные институты считают "эти действия непонятными и неприемлемыми".

Смотря на мир только из окна своего персонального автомобиля, этот депутат считает своё ничтожное мнение за мнение всего международного сообщества.

Не отстают от представителей армянских властей и оппозиции остатки сепаратистов, спрятавшихся за спину миротворцев, которые корчат из себя "полностью независимых" от Еревана и заявляющих, что мифический "арцах" никогда не будет в составе Азербайджана", что уже является поводом для очередной терапии железным азербайджанских кулаком.

Армянская сторона, не смотря на ранее достигнутые договорённости в Брюсселе начать переговоры по делимитации и демаркации границ уже в апреле 2022 года, в очередной раз торпедировала их выполнение под "благовидными" предлогами, отложив на более позднее время, тогда как Азербайджан давно готов к их проведению.

Абсолютно ничего не сделано Арменией по началу работ по открытию Зангезурского транспортного коридора, хотя армянская сторона в своём ответе настаивает на выполнение всех пунктов трёхсторонних Заявлений, где этот вопрос выведен в отдельный пункт. Значит армянские власти смотрят на пункты трёхсторонних Заявлений выборочно, стараясь добиться односторонних преимуществ и вводя в заблуждение посредников.

Постоянно апеллируя к тому, что переговорный процесс должен проходить только в рамках Минской группы ОБСЕ (почившей окончательно в бозе после начала военных действий в Украине), армянские власти обрекают переговорный процесс на крах, ещё не начавшись. Интересно, что имеет в виду армянская сторона, если три страны-сопредседателя Россия, Франция и США больше не сотрудничают ни по одному вопросу международных отношений, находясь по разные стороны баррикад, фактически в состоянии холодной войны.

Если официальный Ереван готов ждать окончания конфликта вокруг Украины, чтобы сопредседатели вновь начали совместную деятельность, то в обозримом будущем это не случится. Если же это отговорка, чтобы ничего не менять и заморозить ситуацию, то Азербайджан не намерен больше ждать, терпеть капризы и готов вновь принудить армянскую сторону исполнять требования международного права.

Наверное, армянские лидеры "наивно" думают, что Азербайджан будет терпеливо ждать, пока закончатся их разборки и борьба за власть, храня молчание.

Президент Ильхам Алиев всегда открыто и прямо делился с азербайджанским народом и международной общественностью правдой о реальной ситуации по переговорному процессу, ничего не скрывая, в отличие от армянских руководителей, которые на переговорах говорят одно, а в реалии не выполняют обещанного.

Армянская сторона, вероятно, считает, что международное сообщество будет продолжать цацкаться и успокаивать Армению как капризного ребёнка, время от времени давая "соску" в виде грантов и кредитов. Но мир переживает трудные времена и "капризная, бедная" Армения никому не нужна, зато Азербайджан, с его богатыми энергоресурсами и стратегическим геополитическим местоположением нужен всем, в особенности соседям и странам Европы, как альтернативный источник энергии и важный транзитный перекрёсток.

Так что политики в Ереване давно должны были сделать вывод о том, кто реально находится в изоляции, а кто развивает отношения со всем миром.

У Армении остаётся совсем немного времени и последний шанс принять мирные предложения Азербайджана, начав делать реальные шаги по достижению мира и диалога.

Предстоящая встреча Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна, при посредничестве Председателя Европейского Союза Шарля Мишеля в Брюсселе 22 мая 2022 покажет, сумеет ли армянская сторона использовать этот последний шанс или вновь начнет юлить и просить отсрочки, как всегда объясняя это своими внутренними проблемами и угрозами гражданской войны, пытаясь прикрыться как щитом, от выполнения взятых обязательств.