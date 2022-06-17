Отношения между Азербайджаном и Израилем имеют большие перспективы развития - Ципи Ливни
Источник: Агентство международной информации Trend
Отношения между Азербайджаном и Израилем имеют большие перспективы развития.
Об этом Trend сказала в пятницу бывший министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни в кулуарах IX Глобального Бакинского форума на тему "Угрозы глобальному миропорядку", передает Day.Az.
По ее словам, большой потенциал имеется в таких сферах, как энергетика, сельское хозяйство, здравоохранение.
Ципи Ливни также отметила значимость Глобального Бакинского форума для решения проблем, с которыми сталкивается мир.
"На форуме обсуждаются основные вопросы глобальной повестки дня", - сказала она.
Она отметила, что в этом году на форуме гораздо больше участников, чем до пандемии коронавируса.
"Мы затрагиваем такие важные вопросы, как нынешний кризис в Европе из-за российско-украинской войны, вопросы многосторонности и Южного Кавказа", - добавила экс-министр.
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