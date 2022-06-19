https://news.day.az/politics/1472097.html Армяне обстреляли Кяльбаджар из снайперских винтовок
Армяне обстреляли Кяльбаджар из снайперских винтовок
В полдень 19 июня вооруженные силы Армении обстреляли из снайперских винтовок и стрелкового оружия с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Зивел Кяльбаджарского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
"Нашими подразделениями приняты адекватные меры реагирования", - говорится в сообщении.
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