Армяне обстреляли Кяльбаджар из снайперских винтовок

В полдень 19 июня вооруженные силы Армении обстреляли из снайперских винтовок и стрелкового оружия с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Зивел Кяльбаджарского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

"Нашими подразделениями приняты адекватные меры реагирования", - говорится в сообщении.