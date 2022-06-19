Хикмет Гаджиев встретился с путешественниками, совершившими поездку на освобожденные территории

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с известными путешественниками, находящимися в нашей стране.

Как сообщает Day.Az, об этом помощник Президента написал в своем Twitter-аккаунте.

"Очень рад встрече с членами клуба путешественников. Они совершили поездку на освобожденные от оккупации территории от Кяльбаджара до Шуши, стали свидетелями масштаба армянского вандализма и разрушений, а также восхитились процессом стремительной реконструкции и градостроения в Азербайджане ", - отметил он.