https://news.day.az/politics/1472174.html Хикмет Гаджиев встретился с путешественниками, совершившими поездку на освобожденные территории
Хикмет Гаджиев встретился с путешественниками, совершившими поездку на освобожденные территории
Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с известными путешественниками, находящимися в нашей стране.
Как сообщает Day.Az, об этом помощник Президента написал в своем Twitter-аккаунте.
"Очень рад встрече с членами клуба путешественников. Они совершили поездку на освобожденные от оккупации территории от Кяльбаджара до Шуши, стали свидетелями масштаба армянского вандализма и разрушений, а также восхитились процессом стремительной реконструкции и градостроения в Азербайджане ", - отметил он.
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