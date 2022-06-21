Youtube удалил страницу Семена Пегова "Wargonzo"

Видеохостинг Youtube удалил страницу российского проармянского военного журналиста Семена Пегова "Wargonzo".

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, российский военный журналист Семен Пегов, известный своей проармянской позицией в период Второй Карабахской войны, сообщил, что его канал Wargonzo на Youtube полностью удален.

Причиной стало нарушение каналом правил хостинга при освещении войны в Украине.