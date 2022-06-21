https://news.day.az/politics/1472705.html Проводятся международные тактико-летные учения "Анатолийский орел-2022" - ФОТО - ВИДЕО
Проводятся международные тактико-летные учения "Анатолийский орел-2022" - ФОТО - ВИДЕО
В турецком городе Конья проходят международные тактико-летные учения "Анатолийский орел-2022".
Как сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, на первом этапе учений участники были проинформированы о правилах безопасности по плану, подготовленному инструкторами, а также им были разъяснены вопросы, связанные с полетами и выполнением других заданий.
Согласно плану, военные пилоты после уничтожения средств ПВО условного противника нанесли авиаудары по назначенным целям.
Поставленные задачи были успешно выполнены.
Отметим, что международные тактико-летные учения будут продолжены до 1 июля.
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