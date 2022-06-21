Проводятся международные тактико-летные учения "Анатолийский орел-2022"

В турецком городе Конья проходят международные тактико-летные учения "Анатолийский орел-2022".

Как сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, на первом этапе учений участники были проинформированы о правилах безопасности по плану, подготовленному инструкторами, а также им были разъяснены вопросы, связанные с полетами и выполнением других заданий.

Согласно плану, военные пилоты после уничтожения средств ПВО условного противника нанесли авиаудары по назначенным целям.

Поставленные задачи были успешно выполнены.

Отметим, что международные тактико-летные учения будут продолжены до 1 июля.