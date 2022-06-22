Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева реализует мегапроект в Карабахе

Источник: Агентство международной информации Trend

Сегодня азербайджанское государство реализует мегапроект на своих освобожденных от оккупации землях. Территория Карабаха равна по площади территории Ливана. Речь идет о достаточно большой площади. За почти 30 лет оккупации враг подверг эти земли урбициду, экоциду, была совершена тотальная этническая чистка, уничтожены культурные, исторические памятники Азербайджана. Девять городов стерты с лица земли. Безусловно, восстановление этих территорий с нуля - проект, не имеющий аналогов в мире.

Об этом в интервью авторскому видеопроекту "Актуально с Сахилем Керимли" сказал специальный представитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.

Он отметил, что самым важным вопросом в процессе восстановления является четкое планирование.

"Карабах был освобожден под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева ценой крови и жизни наших героев. Поэтому у нас нет морального права допускать какие-либо ошибки, халатность в восстановлении этих территорий. Безусловно, мы заинтересованы и в передовом международном опыте. Также необходимо строго и планомерно осуществлять координацию. Подход, выдвинутый Азербайджаном в этом направлении, сам по себе является инновацией", - добавил специальный представитель Президента Азербайджана.

Эмин Гусейнов подчеркнул, что иностранные гости, посещая освобожденные территории, становятся свидетелями последствий армянского вандализма, видят эти руины, и в то же время на них производит большое впечатление масштаб проектов, осуществляемых здесь азербайджанским государством.

"Восстановительные работы, проводимые на освобожденных территориях, осуществляются непосредственно под руководством и личным контролем Президента Азербайджана Ильхама Алиева. И наш долг - выполнять с высоким профессионализмом задачи, поставленные руководством страны", - сказал он.

Также Эмин Гусейнов рассказал о текущих восстановительных работах, проводимых в Агдаме, Физули, Суговушане и на других территориях, о других крупных проектах, реализация которых начнется в ближайшие месяцы. Кроме того, он коснулся деталей процесса разминирования, строительства магистралей, прокладки железнодорожных, водных, электрических, газовых линий, строительства "умных" сел и других объектов социальной инфраструктуры.

Day.Az представляет вниманию это интервью в видеоформате.