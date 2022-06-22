Россия приветствует активизацию деятельности рабочей группы по разблокированию транспортных связей на Южном Кавказе

Мы приветствуем активизацию деятельности трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров Азербайджана, России и Армении по разблокированию экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.

Как передает Day.Az, об этом сказала в среду в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

"3 июня состоялось очередное, десятое заседание этой группы. Стороны сблизили позиции по ряду вопросов. Дискуссии были продолжены 16-17 июня на полях Петербургского экономического форума. Российская сторона продолжит оказывать плотное содействие данному процессу", - сказала она.