Важнейшее направление российских усилий - разблокировка транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД России.

"Один из внешнеполитических приоритетов России - содействие нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в соответствии с трехсторонними договоренностями на высшем уровне от 10 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г. Видим это в качестве ключевого условия обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе, восстановления доверия и полноценного сотрудничества между Баку и Ереваном.

Российский миротворческий контингент надежно контролирует соблюдение режима прекращения огня, вносит вклад в поддержание безопасности в зоне своей ответственности.

Важнейшее направление российских усилий - разблокировка транспортных коммуникаций в регионе. Совместно с азербайджанскими и армянскими партнерами в рамках Трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров ведем дело к согласованию пакета конкретных инфраструктурных проектов, которые позволят наладить железнодорожное и автомобильное сообщение и стимулировать возобновление хозяйственных связей", - говорится в заявлении.