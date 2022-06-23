По поручению Президента Ильхама Алиева азербайджанский самолет-амфибия прибыл в Турцию

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева, для участия в тушении лесных пожаров в Турции самолет-амфибия BE-200CS МЧС Азербайджана прибыл в аэропорт Даламан в провинции Мугла.

Об этом сообщает Day.Az в четверг со ссылкой на МЧС.

С завтрашнего утра самолет приступит к участию в операциях по тушению лесных пожаров в братской стране.