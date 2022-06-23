https://news.day.az/politics/1473490.html По поручению Президента Ильхама Алиева азербайджанский самолет-амфибия прибыл в Турцию - ВИДЕО
По поручению Президента Ильхама Алиева азербайджанский самолет-амфибия прибыл в Турцию - ВИДЕО
В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева, для участия в тушении лесных пожаров в Турции самолет-амфибия BE-200CS МЧС Азербайджана прибыл в аэропорт Даламан в провинции Мугла.
Об этом сообщает Day.Az в четверг со ссылкой на МЧС.
С завтрашнего утра самолет приступит к участию в операциях по тушению лесных пожаров в братской стране.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре