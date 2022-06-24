Начальник Генштаба ВС Азербайджана на заседании Совета министров обороны СНГ

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев, находящийся с визитом в Российской Федерации, принял участие в 80-м заседании Совета министров обороны стран СНГ, состоявшемся 24 июня в Москве.

Об этом Day.Az сообщает в пятницу со ссылкой на минобороны Азербайджана.