https://news.day.az/politics/1473769.html Начальник Генштаба ВС Азербайджана на заседании Совета министров обороны СНГ - ФОТО
Начальник Генштаба ВС Азербайджана на заседании Совета министров обороны СНГ - ФОТО
Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев, находящийся с визитом в Российской Федерации, принял участие в 80-м заседании Совета министров обороны стран СНГ, состоявшемся 24 июня в Москве.
Об этом Day.Az сообщает в пятницу со ссылкой на минобороны Азербайджана.
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