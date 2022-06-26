Представители албано-удинской христианской общины совершили поездку в Суговушан

Началась поездка представителей албано-удинской христианской религиозной общины в освобожденный от армянской оккупации поселок Суговушан Тертерского района.

Как сообщает Day.Az, члены общины посетили церковь в Суговушане.

Поездка организована по случаю 26 Июня - Дня Вооруженных сил. Участники поездки посетили в Суговушане религиозный храм, построенный в V веке и относящийся к албанскому культурному наследию, который армяне реставрировали и пытались преподнести как армянскую церковь. В церкви был совершен религиозный обряд.