https://news.day.az/politics/1474048.html Представители албано-удинской христианской общины совершили поездку в Суговушан - ФОТО
Представители албано-удинской христианской общины совершили поездку в Суговушан - ФОТО
Началась поездка представителей албано-удинской христианской религиозной общины в освобожденный от армянской оккупации поселок Суговушан Тертерского района.
Как сообщает Day.Az, члены общины посетили церковь в Суговушане.
Поездка организована по случаю 26 Июня - Дня Вооруженных сил. Участники поездки посетили в Суговушане религиозный храм, построенный в V веке и относящийся к албанскому культурному наследию, который армяне реставрировали и пытались преподнести как армянскую церковь. В церкви был совершен религиозный обряд.
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