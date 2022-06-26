https://news.day.az/politics/1474061.html Члены албано-удинской христианской религиозной общины посетили церковь V века в селе Талыш - ФОТО
Члены албано-удинской христианской религиозной общины посетили церковь V века в селе Талыш - ФОТО
Продолжается поездка членов албано-удинской религиозной общины, проживающих в Азербайджане, на территории, освобожденные от армянской оккупации.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, члены албано-удинской христианской религиозной общины также посетили церковь V века в селе Талыш после Суговушана в ходе поездки на исторические земли Азербайджана по случаю 26 Июня - Дня вооруженных. Во время посещения церкви члены общины помолились в память о наших соотечественниках, ставших шехидами.
Члены общины совершили богослужение в церкви и зажгли свечи.
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