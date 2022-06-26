ВС Азербайджана продемонстрировали всему миру свою мощь

Министерство национальной обороны Турции поздравило азербайджанский народ с 26 июня - Днем Вооруженных сил.

Как передает Day.Az, об этом минобороны опубликовало пост в социальной сети Twitter.

"Мы поздравляем и сердечно приветствуем наших братьев с этим знаменательным днем Вооруженных Сил Азербайджана, которые показали свою мощь всему миру и заставили нас гордиться тем, что своей героической и самоотверженной борьбой в ходе операции "Единая Родина" освободили свои земли в Карабахе", - говорится в заявлении.