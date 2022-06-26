Азербайджанская армия, построенная Президентом Ильхамом Алиевым - гарант суверенитета, независимости и процветания нашей страны

Автор: Акпер Гасанов

Сегодня отмечается День Вооруженных Сил Азербайджана. Безусловно, будет много речей, статей, выступлений по этому поводу. Будут звучать исторические экскурсы, рассказы о том, что 26 июня 1918 года постановлением Совета Министров АДР, Мусульманский корпус был переименован в Отдельный Азербайджанский корпус. Все это будет важно и правильно.

Безусловно важными будут и рассказы обо всех этапах формирования Вооруженных Сил в восстановившем свою независимость Азербайджане. И тут важно отметить, что современная азербайджанская армия была создана к концу 1993 года. Именно ее отсутствием объяснялись поражения нашей страны в ходе Первой Карабахской Войны. Но, все эти времена, к счастью, в прошлом.

Пожалуй, поворотным моментом в развитии и укреплении нашей армии стал подписанный 4 мая 1994 года Президентом страны Гейдаром Алиевым документ о присоединении Азербайджана к программе "Партнёрство во имя мира" (ПИМ). Уже в середине 1997 года Азербайджан присоединился к документу Процесса Планирования и Анализа (ППА) НАТО и в том же году при штаб-квартире НАТО в Брюсселе открылось дипломатическое представительство Азербайджана. Общенациональный лидер азербайджанского народа мудро предвидел пути развития нашей армии.

Действующий Президент Азербайджана Ильхам Алиев, с первых дней прихода к власти поставил перед собой цель- освобождение оккупированных Арменией территорий нашей страны. В 2003 году эта цель казалась, будем откровенны, почти недосягаемой. Не было на тот момент подавляющего превосходства Азербайджана в экономике и в военном потенциале.

Плюс, позиции Азербайджана на мировой политической арене не были столь прочными. Но, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев потому и является блестящим стратегом и тактиком, что он не только верил в нашу будущую историческую победу, но и знал, как ее добиться. Уже в 2004 году Азербайджан присоединился к Концепции Оперативных Действий НАТО. В 2005 году НАТО и Азербайджан разработали первый ИПАП. В марте 2008 года был заключён второй, обновлённый документ ИПАП.

Одним словом, шло ускоренное реформирование Вооружённых силы Азербайджана по стандартам НАТО. Так, 4-й армейский корпус с 1 января 2007 года перешёл на стандарты НАТО. В других армейских корпусах также были проведены реформы при участии специалистов НАТО. Все это дало свои плоды годы спустя. Тем более, что попутно Азербайджан стал активно и мощно развивать свой ВПК. Все это не могло не дать свои плоды.

И в апреле 2016 года имел место первый блестящий успех ВСА. За четыре дня наша армия освободила свыше 20 квадратных километров ранее оккупированных территорий, взяв под контроль ряд важных высот. Это была демонстрация силы нашей армии, показатель ее способности достигать всех поставленных задач. То есть, освобождения Шуши, Лачина, Физули, Кяльбаджара, Гадрута и многих иных наших территорий.

Тогдашнее руководство РА, в лице Сержа Саргсяна не вынесло уроков из случившегося. Оно предпочло врать своим согражданам, продолжая уверять их в том, что армянская армия способно противостоять ВСА. Ровно тем же, на первом этапе занялось и нынешнее руководство РА. Оно спровоцировало 44-дневную войну и врало своему народу о ее ходе.

Чем все закончилось? Освобождением великой Шуши, водружением азербайджанского флага во всех ранее оккупированных районах нашей страны, капитуляцией Армении, которая была объяснена Николом Пашиняном тем, что таким образом ему удалось спасти остатки армянской армии. Это был триумф стратегии и тактики Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева.

Благодаря ему Азербайджан является не только экономическим и политическим лидером региона, но и обладателем самой боеспособной армии на Южном Кавказе. К тому же, имеющей опыт блестящих побед. Противостоять такой армии невозможно. И это понимают в Армении, это признают и союзники РА. Азербайджанская армия- гарант суверенитета, независимости и процветания нашей страны. И таковой ВСА стали благодаря политике нынешнего главы нашего государства.