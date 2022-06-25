Военная мощь Азербайджана как результат продуманной стратегии Президента Ильхама Алиева

Автор: Лейла Таривердиева

Все годы, прошедшие после Первой карабахской войны, Азербайджанская армия совершенствовалась и укреплялась. В сильнейшую армию региона она начала превращаться под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева. Это была непростая, требующая знаний, умений и средств задача. Но она была решена. Первым испытанием возможностей Азербайджанской армии стали апрельские бои 2016 года, заставившие врага содрогнуться. А через четыре года грянула 44-дневная война, после которой ВС Азербайджана прочно закрепили за собой статус армии-победительницы.

"Каждый год, отмечая этот праздник, мы давали себе слово любой ценой освободить родные земли от захватчиков. Сегодня с чувством гордости могу сказать, что мы отмечаем День Вооруженных сил как победоносная армия, как народ-победитель. Это - историческое достижение. В многовековой истории азербайджанского народа не было настолько яркой Победы. Мобилизовав все силы, мы нанесли врагу сокрушительные удары, одержали Победу, восстановили историческую справедливость и территориальную целостность страны", - сказал на встрече с военнослужащими год назад Президент Ильхам Алиев. Сегодняшний Азербайджан, подчеркнул он, является самым могущественным Азербайджаном за всю свою многовековую историю. Азербайджан никогда еще не был так силен как сегодня.

26 июня в Азербайджане отмечается День Вооруженных сил. Созданная в 1918 году национальная армия празднует свое 104-летие.

Решением правительства Азербайджанской Демократической Республики от 26 июня 1918 года был создан Особый корпус. Это решение стало юридическим основанием первого демократического правительства на мусульманском Востоке для создания своей армии. Вслед за этим решением правительством был издан указ о воинской обязанности в стране - призыве в армию. За короткое время Азербайджан достиг весомых результатов в строительстве армии. Национальная армия Азербайджана неоднократно и успешно отбивала агрессивные нападения дашнакских подразделений.

К сожалению, век АДР был недолог, и вместе с ней прекратила существование и армия Азербайджана. Чтобы в конце века обрести вторую жизнь, превратиться в реальную силу и овеять себя славой армии-победительницы.

Согласно указу Президента Азербайджана от 22 мая 1998 года 26 июня был объявлен Днем Вооруженных сил.

Славная история Вооруженных Сил Азербайджанской Республики напрямую связана с именем Общенационального лидера Гейдара Алиева. Его можно назвать основателем современной Азербайджанской армии. Потому что именно он в 70-е годы начал процесс возвращения азербайджанскому народу исторических воинских традиций, которых его пытались лишить. Гейдар Алиев сделал все возможное и невозможное для открытия в республике военного учебного заведения. В то время, как в Вооруженных силах СССР существовало негласное правило ограничивать доступ азербайджанцев к получению военного образования, Общенациональный лидер сумел добиться изменения этой ситуации. В 1971 году в Баку открылась военная школа-интернат имени Джамшида Нахчыванского (ныне лицей), что, по оценкам специалистов, было событием чрезвычайной и даже исторической значимости. Принимая такое решение и противостоя многим помехам на этом пути, Гейдар Алиев думал о будущем и одновременна добивался цели усилить азербайджанский офицерский состав в советской армии. Это было стратегической целью и она была достигнута. Оказалось, что исторические воинские традиции живы с памяти народа.

Первым испытанием на прочность для национальной армии была Первая карабахская война. Несмотря на царивший в армии, как и во всей республике хаос, на отсутствие единоначалия и предательство, на превосходящую объединенную силу Армении и поддерживавших ее кругов, азербайджанские воины сопротивлялись агрессору четыре года, демонстрируя беспримерный героизм и самоотверженность. Вернувшийся к власти Общенациональный лидер взял дело армейского строительства в свои руки, и очень скоро ВС Азербайджана избавились от разрушительных тенденций.

Выполнив главное своё обещание освободив оккупированные территории, Президент Ильхам Алиев навсегда вписан золотыми буквами в историю азербайджанского народа как организатор великой Победы, одержанной в самой современной войне 21-го столетия. Азербайджанская армия сделала то, что до нее еще не делала ни одна армия мира - после 30-летней оккупации и в условиях всесторонней поддержки агрессора из вне освободила земли и восстановила территориальную целостность страны. Зарубежных военных специалистов поразила также забота о человеческих жизнях, четко прослеживающаяся в каждой операции, разработанной под руководством Верховного главнокомандующего. Эти операции были не только эффективными с точки зрения стратегии и тактики, но и направленными на минимизацию потерь.

Сегодня ВС страны готовы противостоять всем другим вызовам и угрозам, с которыми может столкнуться республика. Эти новые вызовы требуют укрепления границ и обеспечения безопасности освобожденных территорий, создания новых подразделений и военных частей, усиление арсенала современным вооружением.

Напомним, что 24 декабря прошлого года Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новой базы недавно созданной бригады коммандос. По мнению военных специалистов, решение о создании сил коммандос и открытие воечасти именно в Гадруте имеет огромное стратегическое значение. Прошедшие подготовку в Турции азербайджанские коммандос составят костяк сил специального назначения и на сегодня являются самым подготовленным к любым условиям боя подразделением. Созданные по инициативе Верховного главнокомандующего Алиева несколько таких бригад будут размещены вдоль азербайджано-армянской границы и вокруг территории, временно находящейся под контролем российских миротворцев.

Выступая перед военнослужащими этой бригады, Президент Ильхам Алиев отметил, что несмотря на то, что война окончена, в случае попыток армянской стороны взять реванш или затеять новые вооруженные провокации, будет дан ответ, от которого им не поздоровится.

"Самое большое значение этой воинской части заключается в том, что после войны мы не остановили процесс армейского строительства, не сократили, а наоборот, увеличили расходы на армию. Реализуются новые контракты, подписанные после войны. На их основе в Азербайджан уже поставляются самое современное оружие, техника для оснащения нашей армии. Мы никогда не скрывали этого и в период оккупации неоднократно демонстрировали на военных парадах. Приобретение военной техники, увеличение военных расходов, а также повышение окладов военнослужащих - все это налицо - свидетельствуют о том, что, хотя война закончилась, процесс армейского строительства не остановится", - сказал, выступая на открытии гадрутской базы глава государства.

Создание нового рода войск Азербайджанской армии свидетельствует о том, что, несмотря на достигнутую победу, руководство Азербайджана и впредь намерено укреплять Вооруженные силы, чтобы навсегда отбить охоту у кого бы то ни было поднимать оружие против азербайджанского народа.

Укрепление и развитие Азербайджанкой армии основано на мощном экономическом потенциале страны, росте ее финансовых возможностей. Азербайджан закупает современное вооружение на свои средства, а не получает в дар, в отличие от соседней Армении. С этой целью в государственном бюджете ежегодно выделяются крупные средства на нужды обороны и безопасности. Как раз на днях Милли Меджлис одобрил изменения в закон о государственном бюджете 2022 года. Согласно изменениям, увеличены доходная и расходная статьи бюджета, в том числе в текущем году выделяются дополнительные средства на оборону и национальную безопасность. Согласно поправке, эти расходы возрастают с 4 489 892 429 манатов до 5 084 759 665 манатов. Из них 2 187 161 364 манатов пойдут на нужды обороны, 2 180 442 500 манатов будут израсходованы на специальные оборонные проекты и мероприятия.

Помимо закупок вооружений, в Азербайджане развивается и собственная военная промышленность. Налажено производство боеприпасов - патронов, снарядов, неуправляемых и управляемых авиабомб и ракет, легкого артиллерийского оружия, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), бронетехники, средств радиосвязи, оптических систем и многих других видов техники и вооружений. Специалисты особо обращают внимание на тот факт, что в Азербайджане налажен полный цикл производства стрелкового и легкого вооружения и боеприпасов. Это делается в немногих странах.

Экономические возможности страны, особое значение, придаваемое руководством Азербайджана вопросам армейского строительства, стали основой создания сильной армии. Наличие сильной армии, стратегическое мышление Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и единство народа предопределили разгром оккупанта.

Вооруженные силы Азербайджана отмечают свой праздник. Мы чтим память павших и склоняем головы перед теми, кто прошел ад войны и принес нам Победу. Победу достойную, честную и справедливую.