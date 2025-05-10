https://news.day.az/world/1751593.html Пакистан заявил об уничтожении аэродрома в Индии Межведомственная служба по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана заявила об уничтожении аэродрома в индийском городе Бирнала в регионе Джамму и Кашмир. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС. Также сообщается, Вооруженные силы Пакистана уничтожили три индийских блокпоста.
Пакистан заявил об уничтожении аэродрома в Индии
Межведомственная служба по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана заявила об уничтожении аэродрома в индийском городе Бирнала в регионе Джамму и Кашмир.
Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.
Также сообщается, Вооруженные силы Пакистана уничтожили три индийских блокпоста.
Ранее армия Пакистана начала крупномасштабную военную операцию против Индии под названием "Баньян уль Марсус" ("Прочная стена"). Источники в службе безопасности заявили, что это стало прямым ответом "на продолжительные провокации" Нью-Дели.
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