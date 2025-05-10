https://news.day.az/officialchronicle/1751576.html

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи со 102-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в соцсетях публикацией в связи с 102-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Day.Az представляет публикацию: