Роналду может покинуть "Аль-Наср"

Португальский нападающий Криштиану Роналду может покинуть футбольный клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии по истечении контракта.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета Marca.

Сообщается, что руководству клуба не понравилась гневная реакция Роналду на поражение в матче с "Аль-Иттихадом" (2:3). Сторонам предстоит обдумать будущее, так как команда не выполнила задачи в завершающемся сезоне, говорится в публикации.

При этом отмечается, что "Аль-Наср" и Роналду договорились о продлении контракта на два года.

По данным издания, дополнительным стимулом для Роналду уйти из "Аль-Насра" является желание выступить на предстоящем клубном чемпионате мира. Утверждается, что увидеть португальского футболиста среди участников также хочет Международная федерация футбола. "Аль-Наср" на турнир не попадет, так как не прошел отбор.