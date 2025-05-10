Пентагон заключил контракт на производство РЗСО HIMARS

Пентагон заключил контракт с корпорацией Lockheed Martin на сумму более 742 миллионов долларов на производство реактивных систем залпового огня (РЗСО) HIMARS.

Как передает Day.Az, об этом проинформировали в самом американском военном ведомстве.

"Корпорации Lockheed Martin из Гранд-Прери, штат Техас, был присужден контракт с фиксированной ценой в размере 742,1 миллиона доллара США на производство высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS - прим. "Ленты.ру")", - сказано в заявлении.

Место проведения работ и условия финансирования будут определены для каждого отдельного заказа. Предполагаемая дата завершения работ - 31 мая 2027 года.