https://news.day.az/world/1751611.html Пентагон заключил контракт на производство РЗСО HIMARS Пентагон заключил контракт с корпорацией Lockheed Martin на сумму более 742 миллионов долларов на производство реактивных систем залпового огня (РЗСО) HIMARS. Как передает Day.Az, об этом проинформировали в самом американском военном ведомстве.
Пентагон заключил контракт на производство РЗСО HIMARS
Пентагон заключил контракт с корпорацией Lockheed Martin на сумму более 742 миллионов долларов на производство реактивных систем залпового огня (РЗСО) HIMARS.
Как передает Day.Az, об этом проинформировали в самом американском военном ведомстве.
"Корпорации Lockheed Martin из Гранд-Прери, штат Техас, был присужден контракт с фиксированной ценой в размере 742,1 миллиона доллара США на производство высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS - прим. "Ленты.ру")", - сказано в заявлении.
Место проведения работ и условия финансирования будут определены для каждого отдельного заказа. Предполагаемая дата завершения работ - 31 мая 2027 года.
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