Папа Римский назвал одну из важнейших проблем

Папа Римский Лев XIV провел свою первую встречу с кардиналами после своего избрания главой Католической церкви.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом написало издание Al Jazeera.

Лев XIV поделился видением своего папства в Ватикане и назвал искусственный интеллект (ИИ) одной из важнейших проблем, с которыми столкнулось человечество. В частности, ИИ создает трудности для защиты "человеческого достоинства, справедливости и труда". Это мнение разделял и предшественник Льва XIV - Папа Франциск.

Ранее главой Римско-католической церкви стал 69-летний американский кардинал Роберт Прево. Он принял имя Лев XIV. Прево является членом ордена Святого Августина.

Прево долгое время служил в Перу, занимал один из самых влиятельных постов в Ватикане - управлял департаментом, который выбирает и управляет епископами по всему миру. Конклав, на котором избирали нового Папу Римского, начался 7 мая и продлился два дня.