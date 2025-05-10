Во Франции круизный теплоход с пассажирами столкнулся с баржей

Речной круизный теплоход Bijou du Rhône с 127 немецкими туристами на борту столкнулся с баржей на реке Рона во Франции.

Как передает Day.Az, об этом сообщило местное издание Dauphiné Libéré.

По данным издания, авария произошла в ночь на субботу, 10 мая, недалеко от коммуны Саблон. На борту теплохода находится 127 граждан Германии. В результате сильного столкновения был поврежден корпус теплохода. Однако удар пришелся выше ватерлинии, поэтому затонуть судно не должно, подчеркнули журналисты. Баржа также получила значительные повреждения.

Экстренные службы прибыли на место происшествия. Пассажиров и членов экипажа высадят и доставят до их места назначения на автобусах. Ожидается, что эвакуация пройдет в воскресенье.