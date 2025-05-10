Раскрыто содержание разговора Зеленского и ЕС с Трампом
Украина будет готова пойти на прямые переговоры с Россией, если будет достигнута договоренность о 30-дневном прекращении огня.
Как передает Day.Az, об этом сообщили источники издания Axios, знакомые с содержанием телефонного разговора украинского президента Владимира Зеленского, европейских политиков из "коалиции решительных" и президента США Дональда Трампа 10 мая.
По их данным, разговор длился 15 минут. "Трамп, похоже, был удовлетворен тем, что Украина приняла перемирие и согласилась на прямые переговоры с Россией", - сказал один источник.
Второй собеседник издания отметил, что американский президент был рад услышать, что все они поддерживают его предложение. "Теперь мы ждем действий России", - сказал источник.
Европейские политики в телефонном разговоре подчеркнули, что если Россия откажется от перемирия, то они усилят санкции. Ранее об этом говорили британский премьер Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.
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