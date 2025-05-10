Фраза Цукерберга стала проблемой

Фраза Марка Цукерберга 20-летней давности "Facebook - это реальные связи с реальными друзьями" может стать проблемой для его компании Meta. Об этом пишет The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сейчас деятельность компании Meta расследуется антимонопольной службой США (Федеральная торговая комиссия, FTC) на предмет возможной недобросовестной конкуренции. Регулятор, опираясь на сделанное в 2006 году заявление Цукерберга, считает, что соцсетью надо называть сервис, связывающий друзей и семью. Исходя из этого узкого определения, конкурентами Facebook являются только приложения Snapchat и MeWe, которые существенно уступают соцсети миллиардера по количеству пользователей.

Цукерберг же теперь говорит в суде, что за 20 лет ситуация изменилась. По его словам, значение слова "друг" в сказанной им фразе сильно поубавилось. Meta требует, чтобы конкурентами Facebook признавались все соцсети, в том числе TikTok и YouTube.

Регулятор в рамках расследование также изучает вопрос по поводу приобретения компанией Meta соцсети Instagram и мессенджера WhatsApp. В NYT пишут, что если Федеральная торговая комиссия, желающая разделить корпорацию Цукерберга, одержит победу в суде, впоследствии применение антимонопольного законодательства станет более агрессивным. Из-за этого крупный бизнес может потерять интерес к покупке мелких конкурентов, а стартапам придется пересмотреть свою экономику, ведь сейчас основатели таких фирм рассчитывают на продажу более крупным игрокам.