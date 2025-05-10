Представители ПЕА посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева

10 мая по случаю 102-й годовщины со дня рождения архитектора и основателя современного независимого Азербайджана, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева представители партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память великого лидера, возложили венок и цветы к его могиле.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы на ее могилу.