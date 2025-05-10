https://news.day.az/world/1751606.html В пакистанском МИД прокомментировали удары по Индии Удары по территории Индии со стороны пакистанской армии носят оборонительный характер. Как передает Day.Az, об этом в эфире телеканала Geo TV заявил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар. "Вооруженные силы Пакистана находятся в состоянии повышенной готовности и полностью готовы в свете недавней региональной напряженности.
В пакистанском МИД прокомментировали удары по Индии
Удары по территории Индии со стороны пакистанской армии носят оборонительный характер.
Как передает Day.Az, об этом в эфире телеканала Geo TV заявил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар.
"Вооруженные силы Пакистана находятся в состоянии повышенной готовности и полностью готовы в свете недавней региональной напряженности. Недавний военный ответ был исключительно оборонительной мерой", - заявил Дар.
По мнению главы пакистанского дипломатического ведомства, международное сообщество должно заставить Индию "осознать серьезность своих ошибок".
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