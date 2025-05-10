В пакистанском МИД прокомментировали удары по Индии

Удары по территории Индии со стороны пакистанской армии носят оборонительный характер.

Как передает Day.Az, об этом в эфире телеканала Geo TV заявил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар.

"Вооруженные силы Пакистана находятся в состоянии повышенной готовности и полностью готовы в свете недавней региональной напряженности. Недавний военный ответ был исключительно оборонительной мерой", - заявил Дар.

По мнению главы пакистанского дипломатического ведомства, международное сообщество должно заставить Индию "осознать серьезность своих ошибок".