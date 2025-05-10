https://news.day.az/unusual/1751686.html В Германии обнаружили огромную черепаху в дренажной шахте Огромную пресноводную грифовую черепаху весом 12 кг обнаружили в дренажной шахте немецкого города Келлингхузен. Как передает Day.Az, об этом пишет Bild. "Двое мужчин чистили шахту на земельном участке. Внезапно перед уборщиками распахнуло рот сморщенное существо.
В Германии обнаружили огромную черепаху в дренажной шахте
Огромную пресноводную грифовую черепаху весом 12 кг обнаружили в дренажной шахте немецкого города Келлингхузен.
Как передает Day.Az, об этом пишет Bild.
"Двое мужчин чистили шахту на земельном участке. Внезапно перед уборщиками распахнуло рот сморщенное существо. Двенадцатикилограммовая черепаха с хвостом, как у аллигатора", - пишет издание.
Рабочие осторожно достали животное и отвезли его в местный центр дикой природы. После этого специалисты выпустили животное в безопасный пруд. Рептилию назвали Габи.
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