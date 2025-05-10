В Германии обнаружили огромную черепаху в дренажной шахте

Огромную пресноводную грифовую черепаху весом 12 кг обнаружили в дренажной шахте немецкого города Келлингхузен.

Как передает Day.Az, об этом пишет Bild.

"Двое мужчин чистили шахту на земельном участке. Внезапно перед уборщиками распахнуло рот сморщенное существо. Двенадцатикилограммовая черепаха с хвостом, как у аллигатора", - пишет издание.

Рабочие осторожно достали животное и отвезли его в местный центр дикой природы. После этого специалисты выпустили животное в безопасный пруд. Рептилию назвали Габи.