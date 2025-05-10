В Женеве выставят на торги редкий бриллиант

Аукционный дом Sotheby's представил 10-каратный бриллиант, за который планируют выручить 20 миллионов долларов.

Как передает Day.Az, этот камень огранки "подушка" получил название "Средиземноморский голубой бриллиант". Алмаз добыли в Южной Африке. У него редкий цвет, который можно отнести к ярко-голубому.

"Голубые бриллианты сами по себе невероятно редки. И в прошлом мы видели, как цены за карат достигали 4 миллионов долларов. Так что этот по цене около 2 миллионов долларов за карат - очень хорошее предложение на сегодняшнем рынке", - сообщила Джессика Уиндем, сотрудница Sotheby's.

Аукционисты надеются, что ввиду своих особенностей лот вызовет ажиотаж.

"Мы назвали его Mediterranean Blue, чтобы отразить лазурный оттенок, который вы видите внутри камня. И на такие камни будет наценка за то, что они совершенно новые, свежие на рынке. И для людей есть дополнительная привлекательность быть первым владельцем этого бриллианта. Он становится вашим, и с вас начинается его история".