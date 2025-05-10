https://news.day.az/world/1751620.html Беспорядки во Франции набирают обороты - ВИДЕО Еще видео ночных беспорядков на Елисейских полях в Париже после выхода "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) в финал Лиги чемпионов. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Беспорядки во Франции набирают обороты - ВИДЕО
Еще видео ночных беспорядков на Елисейских полях в Париже после выхода "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) в финал Лиги чемпионов.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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