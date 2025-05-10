Беспорядки во Франции набирают обороты

Еще видео ночных беспорядков на Елисейских полях в Париже после выхода "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) в финал Лиги чемпионов.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.