«Реал» нацелился на защитника «Аякса»

Мадридский "Реал" проявляет серьёзный интерес к 19-летнему защитнику "Аякса" Йоррелу Хато.

Об этом сообщает издание Relevo, передаёт Day.Az.

По данным источника, испанский клуб высоко оценивает универсальность нидерландского игрока, способного действовать как в центре обороны, так и на левом фланге. Хато рассматривается в качестве возможной замены 32-летнему Давиду Алабе. Сам футболист осведомлён об интересе со стороны "сливочных", но пока сосредоточен на игре за амстердамский клуб.

В текущем сезоне Хато провёл 47 матчей, забил три гола и сделал шесть результативных передач. Его контракт с "Аяксом" действует до лета 2028 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 30 миллионов евро.