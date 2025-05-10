Самая мощная видеокарта Nvidia начала дешеветь в Европе

Цены на флагманскую видеокарту Nvidia GeForce RTX 5090 начали снижаться на европейском рынке, а в Финляндии и вовсе появилось предложение, близкое к рекомендованной стоимости, сообщает портал Videocardz, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, в Финляндии была замечена MSI GeForce RTX 5090 Ventus 3X OC всего за €2456. Хотя эта цена остается выше рекомендованных $2000 для рынка США, стоит учитывать, что в американский ценник не включены налоги. В Финляндии же НДС в размере 25,5% уже включен в стоимость. Таким образом, текущее предложение превышает РРЦ лишь на 5%.

На данный момент это одно из самых выгодных предложений в регионе. Согласно данным агрегаторов, средняя стоимость видеокарт GeForce RTX 5090 остается на уровне €2600.