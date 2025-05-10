Стратегия Президента Ильхама Алиева и история наших славных Побед

Автор: Акпер Гасанов

Это было очень символично. Сегодня, когда торжественно отмечается 102-я годовщина со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, его сын и политический последователь, Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с жителями, переселившимися в село Кенгерли Агдамского района, вручил им ключи от домов.

Деревня Кенгерли, расположенная в Агдамском районе Азербайджанской ССР, была одним из характерных сельских населённых пунктов Карабаха, представлявших собой пример устойчивого развития в советскую эпоху. В период, когда Гейдар Алиев возглавлял советский Азербайджан тут, как и многих населенных пунктах Карабаха, были проложены асфальтированные дороги, налажено централизованное водоснабжение и доступ к культурным и образовательным ресурсам.

Однако после распада СССР, вследствие вооружённого конфликта между Арменией и Азербайджаном и оккупации 20% территории нашей страны. В июле 1993 года Агдамский район, включая Кенгерли, был оккупирован. Население деревни было полностью изгнано, дома сожжены или разрушены, а инфраструктура - уничтожена. Об этом ужасающем преступлении армянских оккупантов, об этом бесспорном факте этнической чистки не хотят вспоминать не только в Армении, но и в странах, которые десятилетиями ее поддерживали.

Настоящими ужасом и трагедией для них стала победа Азербайджана в 44 дневной войне, по итогам которой Азербайджан вернул контроль над всем Агдамским районом и селом Кенгерли в частности. Но что оставили после себя армянские оккупанты? Лишь руины и усеянные минами территории. Как справедливо отметил сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев, ненавистный враг разрушил весь этот регион.

"В Агдамском районе не осталось ни одного целого здания. Город, все села были стерты с лица земли. Не только в Агдаме, но и, можно сказать, на всех оккупированных в то время территориях армянское государство проводило целенаправленную политику, чтобы азербайджанцы никогда не вернулись в этот регион. Они хотели вечно оккупировать эти земли", подчеркнул глава нашего государства.

Да, история Кенгерли - это был очередной трагический пример того, как геополитический конфликт уничтожает целые сообщества. Из процветающего сельского поселения с устойчивыми социально-экономическими структурами Кенгерли превратилась в призрак прошлого. "Долгие годы вы жили в тяжелых условиях - в непригодных домах, общежитиях, детских садах в различных уголках нашей страны, некоторое время - в палаточных городках", - справедливо указал сегодня Президент Азербайджана в ходе встречи с жителями Кенгерли.

Он подчеркнул, что на примере этого прекрасного села мы видим обновляющийся Азербайджан, восстанавливаемый Карабах. Да, это так. И примечательно, что именно сегодня, в 102-й день рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, который всего себя отдал во имя процветания и усиления Азербайджана, создав фундамент для будущих великих Побед, достигнутых нынешним Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, были сданы в эксплуатацию 292 дома в селе Кенгерли.

Для жизни в селе созданы все необходимые условия - там есть электричество, газоснабжение, вода, канализационная система, школа, детский сад, маркет, медицинский центр, даже рыночный комплекс. Жители домов, построенных на некогда безлюдных территориях, получили по 12 соток земли. А ведь это только начало грандиозной программы возрождения всех освобожденных территорий Азербайджана.

Тут уместно напомнить, что по состоянию на конец 2024 года из государственного бюджета было выделено около 17,5 млрд манатов (примерно $10,3 млрд) на эти цели. В 2025 году планируется выделить ещё 4 млрд манатов (около $2,3 млрд), а в период с 2025 по 2028 годы - дополнительно 14,6 млрд манатов (порядка $8,6 млрд). Суммы, что и говорить, колоссальные. При этом, конкретные плоды этих инвестиций мы уже видим.

Так, Международный аэропорт Физули был открыт еще 26 октября 2021 года. Международный аэропорт Зангилан - его строительство началось в апреле 2021 года, и в 2022 году был совершён первый испытательный полёт. Есть еще и Международный аэропорт Лачин. Его строительство находится на стадии завершения. Это будет самый высокогорный аэропорт в Азербайджане.

Кроме того, возведены новые жилые кварталы в городах Лачин и Физули, куда уже вернулись бывшие вынужденные переселенцы. Построены и реконструированы дороги, включая трассы, соединяющие освобождённые территории с другими регионами страны. Развивается "зелёная" энергетика, включая строительство солнечных и гидроэлектростанций. Создаются медицинские учреждения, школы, детские сады и другие объекты социальной сферы.

Все это делается за счет госбюджета Азербайджана. Никакой серьезной, значимой финансовой помощи со стороны ведущих государств мира, международных финансовых институтов Азербайджан не получает. Что, безусловно, является показателем экономической мощи нашего государства, его реальной независимости. И это то, к чему стремился общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев, а реализовал его сын, нынешний Президент Азербайджана Ильхам Алиев