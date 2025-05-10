https://news.day.az/officialchronicle/1751764.html Президент Ильхам Алиев: Вся жизнь и деятельность великого лидера были посвящены азербайджанскому народу, государству Вся жизнь и деятельность великого лидера были посвящены азербайджанскому народу, государству, и сегодняшний Азербайджан - это его творение. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на открытии Агдамского центра мугама.
Президент Ильхам Алиев: Вся жизнь и деятельность великого лидера были посвящены азербайджанскому народу, государству
Вся жизнь и деятельность великого лидера были посвящены азербайджанскому народу, государству, и сегодняшний Азербайджан - это его творение.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на открытии Агдамского центра мугама.
Глава государства отметил, что именно после прихода великого лидера к власти в 1993 году Азербайджан встал на путь развития.
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