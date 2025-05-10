Президент Ильхам Алиев: Вся жизнь и деятельность великого лидера были посвящены азербайджанскому народу, государству

Вся жизнь и деятельность великого лидера были посвящены азербайджанскому народу, государству, и сегодняшний Азербайджан - это его творение.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на открытии Агдамского центра мугама.

Глава государства отметил, что именно после прихода великого лидера к власти в 1993 году Азербайджан встал на путь развития.