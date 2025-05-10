Ватикан представил герб нового Папы Римского

Ватикан представил официальный герб нового Папы Римского Льва XIV, который связан с его орденом августинцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, его изображение опубликовано в Х государственного секретариата Ватикана.

Он представляет собой разделенный на две части щит. На одной стороне на голубом фоне изображена белая стилизованная лилия, что указывает чистоту и непорочность Богоматери. На правой стороне расположен символ августинского ордена - сердце в огне на книге (Библии), пробитое стрелой, отсылающее к фразе святого Августина: "Ты поразил сердце мое словом Твоим". Его же изречение "Да будут все едино" осталось девизом, написанным ниже под щитом.

На гербе присутствуют традиционных два перекрещенных ключа, символы папской власти, - от царства земного и царства небесного. Начиная с Бенедикта XVI Папы отказались от изображения тиары - папской короны, которую из обихода одеяния вывел еще Павел VI, но она присутствовала в гербах. Ее место заняла митра - остроконечная шляпа, которую носят понтифики.

В ходе утренней встречи с кардиналами Лев XIV подтвердил, что выбор имени связан со Львом XIII, который обратился к социальным вопросам. Папа Римский также указал на стремление к синодальности церкви, отметив, что рассчитывает на помощь кардиналов в "выполнении миссии, непосильной никому в одиночку".

Связь с орденом и предшествующим Папой по имени Лев понтифик подчеркнул посещением святилища августинского ордена на окраине Рима, где хранится древнее изображение Богоматери, которому поклонялся и Лев XIII, сообщила служба печати Святого престола.

Лев XIV пока остается в своем жилище в Палаццо-дель-Сант-Уффицио (здание Департамента вероучения), где провел последние недели перед конклавом, выполняя свои обязанности в курии, где был префектом дикастерии по делам епископов. Его предшественник Франциск так никогда и не переехал в Апостольский дворец, сохранив свою резиденцию в ватиканской гостинице "Дом Святой Марфы". Палаццо-дель-Сант-Уффицио находится вне стен Ватикана. В Апостольском дворце идут работы по обновлению, как положено по завершении периода вакантного престола, когда папские апартаменты опечатывают, уточнили в службе печати Святого престола.