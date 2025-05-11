Матч чемпионата Франции по футболу прервали из-за беспорядков

Матч предпоследнего, 33-го тура чемпионата Франции по футболу между "Гавром" и "Марселем" приостановлен из-за беспорядков на трибунах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, встреча проходит на домашнем стадионе "Гавра".

По ходу второго тайма болельщики "Гавра" пытались прорваться на поле. Главный арбитр встречи увел команды в подтрибунное помещение и приостановил встречу. На этот момент "Марсель" выигрывал со счетом 1:0. Спустя примерно 30 минут игра была возобновлена.

Перед 33-м туром "Марсель" имел в активе 59 очков и занимал второе место в турнирной таблице. "Гавр" с 31 очком располагался на 16-й строчке. В составе "Гавра" выступает российский полузащитник Далер Кузяев, в матче с "Марселем" он остался в запасе.