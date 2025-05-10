Сотрудникам Microsoft запретили пользоваться DeepSeek

Американская компания Microsoft запретила своим сотрудникам пользоваться китайским ИИ DeepSeek из-за рисков хранения данных в Китае. Об этом сообщает портал TechCrunch, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам президента Microsoft Брэда Смита, ограничения на использование DeepSeek связаны с потенциальными рисками хранения данных в Китае и возможным влиянием контента на ответы модели.

Ранее аналогичные меры вводились отдельными странами и организациями, однако Microsoft впервые публично заявила о подобных ограничениях.

При этом модель DeepSeek R1 размещена в облачном сервисе Microsoft Azure, а при запуске нейросети пользователи видят уведомление о проведенной "тщательной проверке и оценке безопасности".

В TechCrunch подчеркнули, что DeepSeek конкурирует с чат-ботом Microsoft Copilot, основанном на ChatGPT. При этом политика Microsoft в отношении конкурирующих решений остается выборочной: например, Perplexity доступен в Microsoft Store, тогда как Google Gemini - нет.

Microsoft Copilot - это ИИ-помощник, способный генерировать и обрабатывать изображения и текст, анализировать данные, искать информацию, писать код и многое другое.