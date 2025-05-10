https://news.day.az/society/1751684.html В Бейлагане произошел несчастный случай В Бейлаганской центральной районной больнице скончался младенец. Как передает Day.Az, инцидент произошёл прошлой ночью. Ребёнок 2025 года рождения был доставлен в больницу в крайне тяжёлом состоянии. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось. Младенец умер в реанимационном отделении.
В Бейлагане произошел несчастный случай
В Бейлаганской центральной районной больнице скончался младенец.
Как передает Day.Az, инцидент произошёл прошлой ночью. Ребёнок 2025 года рождения был доставлен в больницу в крайне тяжёлом состоянии. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.
Младенец умер в реанимационном отделении.
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