В Бейлагане произошел несчастный случай

В Бейлаганской центральной районной больнице скончался младенец.

Как передает Day.Az, инцидент произошёл прошлой ночью. Ребёнок 2025 года рождения был доставлен в больницу в крайне тяжёлом состоянии. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

Младенец умер в реанимационном отделении.