https://news.day.az/officialchronicle/1751600.html На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликован видеоролик в связи со 102-летием со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева - ВИДЕО На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликован видеоролик в связи со 102-летием со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в публикации говорится: "Общенациональный лидер Гейдар Алиев"
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликован видеоролик в связи со 102-летием со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева - ВИДЕО
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликован видеоролик в связи со 102-летием со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.
Как передает Day.Az, в публикации говорится: "Общенациональный лидер Гейдар Алиев"
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