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На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликован видеоролик в связи со 102-летием со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева - ВИДЕО

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликован видеоролик в связи со 102-летием со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в публикации говорится: "Общенациональный лидер Гейдар Алиев"