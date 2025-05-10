На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликован видеоролик в связи со 102-летием со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликован видеоролик в связи со 102-летием со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az, в публикации говорится: "Общенациональный лидер Гейдар Алиев"