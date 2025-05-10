На краю пропасти: как Пакистан сдерживает ядерную эскалацию в тени индийской агрессии

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья о напряженности между Пакистаном и Индией.

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В начале мая 2025 года Южная Азия вновь оказалась на грани широкомасштабного конфликта. Поводом стали авиаудары ВВС Индии по территории Пакистана и Пакистанского Кашмира, сопровождаемые серией беспилотных атак. В ответ армия Пакистана уничтожила 25 индийских ударных дронов, демонстрируя не только свою технологическую готовность, но и решимость защищать суверенитет. Эти события стали тревожным напоминанием о хрупком равновесии между двумя ядерными державами.

Эскалация: хронология инцидентов и риторика сторон

4 мая 2025 года индийские ВВС нанесли авиаудары по целям на территории Пакистана и в Пакистанском Кашмире, сославшись на необходимость "предотвращения террористической угрозы". Практически немедленно последовал симметричный ответ: по словам официального представителя армии Пакистана, генерал-майора Ахмеда Шерифа, были сбиты 25 ударных индийских дронов, часть которых уже пересекла линию контроля.

"Это не что иное, как очередной акт открытой военной агрессии со стороны Индии. Мы готовы к защите наших территорий и народа, и реакция будет мгновенной", - заявил Ахмед Шериф на брифинге в Равалпинди.

В Нью-Дели, напротив, утверждают, что "предотвратили угрозу" со стороны "пакистанских СИHA и ракетных платформ". Министерство обороны Индии в своём заявлении отметило, что "действовало в рамках превентивной самообороны", однако не представило убедительных доказательств такой угрозы.

Численное преимущество Индии против боевого опыта Пакистана

Индия, по данным аналитика Rahul Bedi (BBC), планирует контролировать до 5 000 беспилотных аппаратов в течение ближайших четырёх лет. Уже в 2024 году она подписала соглашение с США о поставке 31 СИHA MQ-9B SkyGuardian и SeaGuardian. Это серьёзно укрепит разведывательные и ударные возможности индийских ВВС.

Пакистан, несмотря на меньший парк БПЛА, делает ставку на реальный боевой опыт и гибридную технологическую платформу. С 2015 года в антитеррористических операциях активно используется собственный ударный дрон Burraq, а также закупаются современные турецкие Bayraktar TB2 и китайские Wing Loong II.

Этот опыт позволяет пакистанской армии оперативно обнаруживать и нейтрализовывать воздушные угрозы, что подтверждается недавним перехватом 25 вражеских СИHA.

Военные ресурсы: численность, техника и структура армий

Армия

Индия : 1,4 млн активных военнослужащих

: 1,4 млн активных военнослужащих Пакистан: 654 тыс.

По данным Global Firepower Index, Индия занимает 4-е место в мире по совокупной военной мощи. Однако пакистанская армия, обладая меньшим числом, сохраняет мобильность, адаптивность и высокую степень профессионализма, особенно в приграничных зонах и условиях асимметричной войны.

Танковый и бронетранспортный парк

Индия : более 4 200 танков, до 1,5 млн единиц бронетехники

: более 4 200 танков, до 1,5 млн единиц бронетехники Пакистан: около 2 600 танков и менее 18 000 бронемашин

Однако важно учитывать, что большая часть индийской техники устарела и нуждается в модернизации, тогда как Пакистан делает ставку на более компактные, но технологически насыщенные подразделения.

Воздушно-космические силы: количество ≠ качество

Индия : 2 229 летательных аппаратов, включая 513 истребителей и 130 бомбардировщиков

: 2 229 летательных аппаратов, включая 513 истребителей и 130 бомбардировщиков Пакистан: около 1 400 самолётов, включая современные китайские JF-17 Thunder и американские F-16

Хотя индийские ВВС технически превосходят по количеству, пакистанские пилоты обладают уникальным опытом ведения боевых действий против террористических группировок и в условиях горной местности.

Флот

Индия : 293 корабля, включая авианосец INS Vikrant

: 293 корабля, включая авианосец INS Vikrant Пакистан: около 100 боевых кораблей

Пакистан концентрирует свои усилия на асимметричных морских технологиях - в том числе малошумных подводных лодках китайского производства и береговых ракетных батареях, покрывающих Аравийское море.

Ракетно-ядерные возможности

Индия : Притхви: до 600 км Агни I-V: от 1 200 до 8 000 км BrahMos, Nirbhay - крылатые ракеты Ядерных боеголовок: 172 (по оценке SIPRI)

: Пакистан : Шахин I-III: 750-2 750 км Бабур: крылатая ракета, дальность 700 км Тактические ядерные ракеты Nasr Ядерных боеголовок: 170

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Пакистанская ядерная доктрина ориентирована на предотвращение превосходства Индии в обычных вооружениях - отсюда и развитие тактического ядерного оружия. В то же время доктрина минимального устрашения служит фактором сдерживания, поддерживая стратегическое равновесие.

Геополитический контекст: Китай, США и Турция

Индия активно вооружается в рамках антикитайской стратегии, опираясь на помощь США и Франции. MQ-9B, Rafale, системы ПРО и разведки - результат углубляющегося американо-индийского партнёрства.

Пакистан, в свою очередь, укрепляет связи с Китаем (в том числе через CPEC и программы военной кооперации), а также с Турцией, поставляющей дроны, ПТРК и элементы РЭБ.

Кроме того, Исламабад сохраняет рабочие отношения с США и арабским миром, сохраняя стратегическую гибкость во внешнеполитическом маневре.

Потенциал конфликта и риски

Возможность эскалации до уровня 1999 года (Каргил) или даже повторения 2001-2002 гг. (операция "Parakram") остаётся высокой. Однако нынешний конфликт обостряется новым фактором - дронизированной войны, где удары наносятся без вторжения, но с реальными последствиями.

В условиях, когда Китай расширяет ядерный арсенал до 500 боеголовок, регион превращается в ядерный треугольник нестабильности.

Пакистан - не "младший брат", а стратегическая опора баланса

Несмотря на меньший бюджет и численность армии, Пакистан остаётся ключевым гарантом стратегического сдерживания в Южной Азии. Его гибкая структура, опыт управления асимметричными угрозами, наличие современного тактического оружия и международные альянсы превращают его в мощную региональную силу.

Индийская политика "агрессивной обороны" подталкивает весь регион к черте, за которой начинается хаос. Международному сообществу следует активизировать дипломатические усилия, чтобы предотвратить превращение текущей эскалации в катастрофу.

1. Сухопутные войска

Индия располагает крупнейшей армией в регионе - более 1,4 миллиона активных военнослужащих. На вооружении стоит свыше 4 200 танков (T-90, T-72 и их модификации), до 1,5 миллиона единиц бронетехники различного назначения, включая БМП и БТР. Артиллерия представлена как буксируемыми, так и самоходными установками, включая новейшие K9 Vajra (лицензионные южнокорейские САУ).

Пакистан располагает примерно 654 тысячами военных. Его бронетанковый парк насчитывает около 2 600 танков, включая модернизированные Al-Khalid и китайские MBT-2000. Артиллерия разнообразна: от устаревших советских систем до современных китайских и турецких решений. Несмотря на меньший масштаб, пакистанская армия высоко мобильна, лучше адаптирована к действиям в горной местности и приграничных конфликтах.

2. Военно-воздушные силы

Индийские ВВС - одни из самых мощных в Азии. Общее количество летательных аппаратов превышает 2 200, включая 513 истребителей (Rafale, Su-30MKI, Tejas) и 130 бомбардировщиков. ВВС Индии активно модернизируются, приобретая западную технику, в том числе американские С-130 и французские Mirage 2000.

Пакистанские ВВС насчитывают около 1 400 единиц авиации, среди которых - проверенные в бою F-16, совместные китайско-пакистанские JF-17 Thunder, а также Mirage III/V. Пакистан делает ставку на точечную модернизацию и обучение, особенно в условиях приграничных конфликтов. В 2019 и 2025 годах пилоты ПАФ (Pakistan Air Force) продемонстрировали эффективность при перехвате индийских самолётов и дронов.

3. Военно-морские силы

Индия располагает 293 кораблями, включая один авианосец (INS Vikrant), атомные и дизель-электрические подлодки, а также современные эсминцы и фрегаты. Индийский флот проецирует силу далеко за пределами субконтинента, от Аравийского моря до Индийского океана и Андаманских островов.

Пакистан имеет более скромный флот - около 100 единиц, включая подводные лодки, фрегаты и ракетные катера. Однако фокус ВМС Пакистана - на асимметричных тактиках, защите своих берегов и охране морских коммуникаций. Ведётся модернизация флота с помощью Китая и Турции (проекты Type 054 и корветы MILGEM).

4. Беспилотные летательные аппараты

Индия стремительно наращивает возможности в сфере БПЛА. Подписан контракт на 31 MQ-9B SkyGuardian и SeaGuardian с США. Планы - довести парк до 5 000 СИHA в течение 4 лет. В арсенале - израильские Heron, отечественные Rustom и другие.

Пакистан использует меньшее число дронов, но с более выраженным боевым применением. Основной ударный СИHA - Burraq, с 2015 года используется в контртеррористических операциях. Кроме того, применяются турецкие Bayraktar TB2, китайские Wing Loong II и дроны-разведчики. Недавнее уничтожение 25 индийских дронов продемонстрировало зрелость пакистанской ПВО и РЭБ против БПЛА.

5. Ракетные силы и ядерные арсеналы

Индия имеет широкий спектр баллистических и крылатых ракет:

Prithvi (до 600 км),

(до 600 км), Agni I-V (1 200-8 000 км),

(1 200-8 000 км), BrahMos (сверхзвуковая КР),

(сверхзвуковая КР), Nirbhay (дальняя дозвуковая КР).

Индия наращивает дальность ракет в основном против Китая, но и Пакистан остаётся в зоне поражения. По оценкам SIPRI - 172 ядерные боеголовки.

Пакистан имеет более компактный, но гибкий арсенал:

Shaheen I-III (750-2 750 км),

(750-2 750 км), Babur (крылатая ракета, 700 км),

(крылатая ракета, 700 км), Тактическая ракета Nasr для применения в приграничных конфликтах.

Число ядерных боеголовок - примерно 170. Пакистанская ядерная доктрина подразумевает быстрое применение в случае угрозы национальному суверенитету, что действует как сдерживающий фактор.

6. Военные бюджеты и внешние партнёры

Индия в 2024 году потратила на оборону сумму, почти в девять раз превышающую пакистанскую. Эта разница позволяет ей закупать современное вооружение у США, Франции, Израиля и расширять оборонную промышленность.

Пакистан делает ставку на технологическую кооперацию с Китаем, Турцией, а также стратегическую поддержку от государств Персидского залива. При ограниченных ресурсах Исламабад фокусируется на асимметричных решениях, мобильности и доктрине минимального устрашения.

Геополитический треугольник: Индия - Пакистан - Китай

Южная Азия сегодня - это не просто арена двусторонней напряжённости между Индией и Пакистаном. Это ключевая часть трёхуровневой стратегии с участием Китая:

Индия видит Пакистан как стратегического союзника Китая , воспринимая конфронтацию с Исламабадом как часть более широкой борьбы за доминирование в Индо-Тихоокеанском регионе.

, воспринимая конфронтацию с Исламабадом как часть более широкой борьбы за доминирование в Индо-Тихоокеанском регионе. Пакистан, напротив, использует партнёрство с Пекином как гарантию безопасности и источник доступа к передовым военным и инфраструктурным технологиям.

как гарантию безопасности и источник доступа к передовым военным и инфраструктурным технологиям. Китай, в свою очередь, обеспечивает Пакистана инвестициями (в рамках проекта CPEC), оружием, разведданными и дипломатическим прикрытием в ООН. Он преследует несколько целей: сдерживать Индию, защищать свои маршруты через Гвадар и удерживать США вне западной границы Синьцзяна.

На фоне этого, даже локализованный инцидент с дронами или авиацией может восприниматься как звено в более широком конфликте геополитических блоков.

США: ставка на Индию, но сдержанная реакция

США в последние годы всё активнее вовлекаются в индийскую военную модернизацию. Контракты на MQ-9B, технологии ПРО, обмен разведданными через QUAD - всё это часть стратегического курса на сдерживание Китая через усиление Индии.

Однако Вашингтон одновременно стремится не допустить эскалации с Пакистаном, учитывая:

ядерную напряжённость,

риски для американских баз в регионе (включая Афганистан и Персидский залив),

важность пакистанских каналов при эвакуации и логистике в Центральной Азии.

Поэтому публичные заявления Госдепа остаются нейтральными, с призывом к деэскалации. В кулуарах, по сообщениям CNN и Al Jazeera, США предостерегли Индию от дальнейших атак, особенно по гражданской инфраструктуре Пакистана.

Турция: всё более заметный игрок

Анкара последовательно усиливает военное сотрудничество с Пакистаном. В частности:

поставляет дроны Bayraktar TB2 , испытанные в Карабахе и Ливии,

, испытанные в Карабахе и Ливии, ведёт совместные учения,

обсуждает кооперацию по военно-морским платформам (в том числе для ВМС Пакистана).

Это не просто экспорт вооружений - Турция расширяет военное влияние в исламском мире, позиционируя Пакистан как стратегического партнёра в Южной Азии.

Турецкая риторика в адрес Индии после авиаударов была жёсткой: "Анкара не останется в стороне от агрессии против братского Пакистана" - заявил глава парламентского комитета по международным делам Фуат Октай.

Арабский мир и Залив: скрытая поддержка Пакистану

Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар поддерживают Пакистан неофициально, но существенно:

инвестируют в пакистанскую оборонную промышленность,

финансируют логистику и инфраструктуру (например, модернизацию баз в Балоchистане),

сохраняют влияние в политической элите через финансовые инструменты.

В последние недели Эмират Абу-Даби предложил провести встречу на уровне советников по нацбезопасности Индии и Пакистана, но Нью-Дели отказался от посредничества.

Риски эскалации: три сценария развития

Ограниченный конфликт - серия ответных ударов дронами, авиацией, кибератаками по инфраструктуре. Возможно применение тактических ракет. Вариант наиболее вероятен. Приграничная война - повторение Каргильского сценария 1999 года, с боями в Кашмире. Может привести к массовой мобилизации. Эскалация до ядерного порога - маловероятный, но не исключённый сценарий при нарушении линии контроля или ударе по стратегическим объектам. Сдерживающим фактором выступает международная реакция, особенно Китая и США.

Пакистан как фактор стабильности и сдерживания

Пакистан показывает, что даже при меньшем бюджете может эффективно балансировать агрессивную политику Индии:

Точное и сдержанное применение СИHA и ПВО,

Готовность к дипломатическому диалогу,

Координация с Китаем, Турцией, арабскими странами и даже США,

Прозрачные заявления в международных СМИ и ООН.

Именно Пакистан, несмотря на постоянные провокации, удерживает регион от сползания в катастрофу.

Текущая эскалация между Индией и Пакистаном - это не просто локальный конфликт. Это симптом слома старого порядка в Южной Азии. Баланс меняется: регион больше не может жить по правилам времён Холодной войны.

Международное сообщество должно признать право Пакистана на безопасность, суверенитет и стратегическую автономию. Игнорировать агрессивную риторику и действия Индии - значит поощрять гонку вооружений и дестабилизацию от Гималаев до Персидского залива.

Пакистан - не проблема. Пакистан - ключ к устойчивому будущему Южной Азии.

Аналитический прогноз: май - ноябрь 2025 года

Военная динамика: новая дроновая фаза конфликта

Вероятность дальнейших авиаударов и беспилотных атак остаётся высокой. Индия, проигнорировав международные призывы к сдержанности, может продолжить точечные удары по предполагаемым "террористическим базам" в Пакистанском Кашмире. Это будет сопровождаться:

Использованием ударных СИHA (в том числе MQ-9B, которые должны поступить в течение квартала),

Атаками на приграничные инфраструктурные объекты: склады, мосты, базы связи,

Применением РЭБ и кибероружия.

Пакистан, со своей стороны, продолжит усиливать ПВО и совершенствовать асимметричный ответ. Ожидается:

Укрепление зон ПВО на линии контроля (возможно, размещение новых китайских ЗРК),

Закупки дополнительных Bayraktar Akinci и китайских CH-5,

Расширение тактического ядерного сигнала: публичные учения с участием оперативно-тактических комплексов Nasr.

Риск широкомасштабной войны оценивается как умеренно высокий (30-40%), при условии, что не произойдёт массовая гибель гражданского населения от очередного удара.

Дипломатические сценарии: между молчанием США и активностью Турции

США продолжат сохранять двусмысленную позицию: укреплять Индию как антикитайского союзника, но закулисно ограничивать её военную эскалацию.

продолжат сохранять двусмысленную позицию: укреплять Индию как антикитайского союзника, но закулисно ограничивать её военную эскалацию. Турция может предложить создать региональный формат трёхстороннего диалога (Турция - Пакистан - Катар) по вопросам безопасности Южной Азии.

может предложить создать региональный формат трёхстороннего диалога (Турция - Пакистан - Катар) по вопросам безопасности Южной Азии. Китай в случае дальнейших ударов по Пакистанскому Кашмиру может выступить с официальным заявлением, учитывая близость инвестиций CPEC.

В ООН в ближайшие месяцы можно ожидать инициативы со стороны Организации исламского сотрудничества (ОИС) о создании наблюдательной группы по правам человека в Кашмире. Индия такую инициативу блокирует, но сама её постановка будет дипломатическим достижением Исламабада.

Внутренние факторы в Индии и Пакистане

Индия:

Власти используют антипакистанскую риторику для консолидации электората в преддверии региональных выборов в Махараштре и Карнатаке.

Растущая милитаризация и подавление СМИ (особенно после критики NDTV и Hindu Times за "антинациональные" материалы) ведут к росту националистической истерии.

Пакистан:

Укрепляется внутренний консенсус по поводу необходимости ответных действий.

Армия и гражданские власти действуют в координации, парламентская оппозиция поддерживает позицию национальной безопасности.

Возможны меры по усилению режима ЧП в приграничных зонах (например, в Гилгит-Балтистане и Музаффарабаде).

Геоэкономика и региональные риски

Конфликт уже оказывает негативное влияние на инвестиционный климат в Южной Азии: иностранные компании приостанавливают проекты в Джамму и Кашмире, китайские подрядчики в CPEC усиливают охрану объектов.

в Южной Азии: иностранные компании приостанавливают проекты в Джамму и Кашмире, китайские подрядчики в CPEC усиливают охрану объектов. Нестабильность в Пакистане или Индии может повлиять на мировые рынки рисков (включая страхование грузов в Аравийском море и страховые премии для авиации).

(включая страхование грузов в Аравийском море и страховые премии для авиации). Повышается вероятность непрямых конфликтов в Афганистане, где обе страны имеют свои интересы через спецслужбы и лояльные группы.

Окна возможностей и точки давления

В ближайшие 3-6 месяцев Пакистан должен:

Укреплять антиэскалационную коалицию через Турцию, ОИС и арабские монархии. Расширять публичную дипломатическую кампанию о незаконности действий Индии (через СМИ, ООН, правозащитные НПО). Демонстрировать военную готовность - но строго в рамках доктрины сдерживания.

Главная угроза - не в численности армий, а в идеологии безнаказанности, которая начинает доминировать в индийском политическом истеблишменте. Это требует не просто военного ответа, а мощной стратегической архитектуры безопасности, в которой Пакистан играет центральную роль как гарант мира, а не провокатор войны.