На краю пропасти: как Пакистан сдерживает ядерную эскалацию в тени индийской агрессии - АНАЛИЗ от Baku Network
Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network
На сайте Baku Network опубликована статья о напряженности между Пакистаном и Индией.
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В начале мая 2025 года Южная Азия вновь оказалась на грани широкомасштабного конфликта. Поводом стали авиаудары ВВС Индии по территории Пакистана и Пакистанского Кашмира, сопровождаемые серией беспилотных атак. В ответ армия Пакистана уничтожила 25 индийских ударных дронов, демонстрируя не только свою технологическую готовность, но и решимость защищать суверенитет. Эти события стали тревожным напоминанием о хрупком равновесии между двумя ядерными державами.
Эскалация: хронология инцидентов и риторика сторон
4 мая 2025 года индийские ВВС нанесли авиаудары по целям на территории Пакистана и в Пакистанском Кашмире, сославшись на необходимость "предотвращения террористической угрозы". Практически немедленно последовал симметричный ответ: по словам официального представителя армии Пакистана, генерал-майора Ахмеда Шерифа, были сбиты 25 ударных индийских дронов, часть которых уже пересекла линию контроля.
"Это не что иное, как очередной акт открытой военной агрессии со стороны Индии. Мы готовы к защите наших территорий и народа, и реакция будет мгновенной", - заявил Ахмед Шериф на брифинге в Равалпинди.
В Нью-Дели, напротив, утверждают, что "предотвратили угрозу" со стороны "пакистанских СИHA и ракетных платформ". Министерство обороны Индии в своём заявлении отметило, что "действовало в рамках превентивной самообороны", однако не представило убедительных доказательств такой угрозы.
Численное преимущество Индии против боевого опыта Пакистана
Индия, по данным аналитика Rahul Bedi (BBC), планирует контролировать до 5 000 беспилотных аппаратов в течение ближайших четырёх лет. Уже в 2024 году она подписала соглашение с США о поставке 31 СИHA MQ-9B SkyGuardian и SeaGuardian. Это серьёзно укрепит разведывательные и ударные возможности индийских ВВС.
Пакистан, несмотря на меньший парк БПЛА, делает ставку на реальный боевой опыт и гибридную технологическую платформу. С 2015 года в антитеррористических операциях активно используется собственный ударный дрон Burraq, а также закупаются современные турецкие Bayraktar TB2 и китайские Wing Loong II.
Этот опыт позволяет пакистанской армии оперативно обнаруживать и нейтрализовывать воздушные угрозы, что подтверждается недавним перехватом 25 вражеских СИHA.
Военные ресурсы: численность, техника и структура армий
Армия
- Индия: 1,4 млн активных военнослужащих
- Пакистан: 654 тыс.
По данным Global Firepower Index, Индия занимает 4-е место в мире по совокупной военной мощи. Однако пакистанская армия, обладая меньшим числом, сохраняет мобильность, адаптивность и высокую степень профессионализма, особенно в приграничных зонах и условиях асимметричной войны.
Танковый и бронетранспортный парк
- Индия: более 4 200 танков, до 1,5 млн единиц бронетехники
- Пакистан: около 2 600 танков и менее 18 000 бронемашин
Однако важно учитывать, что большая часть индийской техники устарела и нуждается в модернизации, тогда как Пакистан делает ставку на более компактные, но технологически насыщенные подразделения.
Воздушно-космические силы: количество ≠ качество
- Индия: 2 229 летательных аппаратов, включая 513 истребителей и 130 бомбардировщиков
- Пакистан: около 1 400 самолётов, включая современные китайские JF-17 Thunder и американские F-16
Хотя индийские ВВС технически превосходят по количеству, пакистанские пилоты обладают уникальным опытом ведения боевых действий против террористических группировок и в условиях горной местности.
Флот
- Индия: 293 корабля, включая авианосец INS Vikrant
- Пакистан: около 100 боевых кораблей
Пакистан концентрирует свои усилия на асимметричных морских технологиях - в том числе малошумных подводных лодках китайского производства и береговых ракетных батареях, покрывающих Аравийское море.
Ракетно-ядерные возможности
- Индия:
- Притхви: до 600 км
- Агни I-V: от 1 200 до 8 000 км
- BrahMos, Nirbhay - крылатые ракеты
- Ядерных боеголовок: 172 (по оценке SIPRI)
- Пакистан:
- Шахин I-III: 750-2 750 км
- Бабур: крылатая ракета, дальность 700 км
- Тактические ядерные ракеты Nasr
- Ядерных боеголовок: 170
Пакистанская ядерная доктрина ориентирована на предотвращение превосходства Индии в обычных вооружениях - отсюда и развитие тактического ядерного оружия. В то же время доктрина минимального устрашения служит фактором сдерживания, поддерживая стратегическое равновесие.
Геополитический контекст: Китай, США и Турция
Индия активно вооружается в рамках антикитайской стратегии, опираясь на помощь США и Франции. MQ-9B, Rafale, системы ПРО и разведки - результат углубляющегося американо-индийского партнёрства.
Пакистан, в свою очередь, укрепляет связи с Китаем (в том числе через CPEC и программы военной кооперации), а также с Турцией, поставляющей дроны, ПТРК и элементы РЭБ.
Кроме того, Исламабад сохраняет рабочие отношения с США и арабским миром, сохраняя стратегическую гибкость во внешнеполитическом маневре.
Потенциал конфликта и риски
Возможность эскалации до уровня 1999 года (Каргил) или даже повторения 2001-2002 гг. (операция "Parakram") остаётся высокой. Однако нынешний конфликт обостряется новым фактором - дронизированной войны, где удары наносятся без вторжения, но с реальными последствиями.
В условиях, когда Китай расширяет ядерный арсенал до 500 боеголовок, регион превращается в ядерный треугольник нестабильности.
Пакистан - не "младший брат", а стратегическая опора баланса
Несмотря на меньший бюджет и численность армии, Пакистан остаётся ключевым гарантом стратегического сдерживания в Южной Азии. Его гибкая структура, опыт управления асимметричными угрозами, наличие современного тактического оружия и международные альянсы превращают его в мощную региональную силу.
Индийская политика "агрессивной обороны" подталкивает весь регион к черте, за которой начинается хаос. Международному сообществу следует активизировать дипломатические усилия, чтобы предотвратить превращение текущей эскалации в катастрофу.
1. Сухопутные войска
Индия располагает крупнейшей армией в регионе - более 1,4 миллиона активных военнослужащих. На вооружении стоит свыше 4 200 танков (T-90, T-72 и их модификации), до 1,5 миллиона единиц бронетехники различного назначения, включая БМП и БТР. Артиллерия представлена как буксируемыми, так и самоходными установками, включая новейшие K9 Vajra (лицензионные южнокорейские САУ).
Пакистан располагает примерно 654 тысячами военных. Его бронетанковый парк насчитывает около 2 600 танков, включая модернизированные Al-Khalid и китайские MBT-2000. Артиллерия разнообразна: от устаревших советских систем до современных китайских и турецких решений. Несмотря на меньший масштаб, пакистанская армия высоко мобильна, лучше адаптирована к действиям в горной местности и приграничных конфликтах.
2. Военно-воздушные силы
Индийские ВВС - одни из самых мощных в Азии. Общее количество летательных аппаратов превышает 2 200, включая 513 истребителей (Rafale, Su-30MKI, Tejas) и 130 бомбардировщиков. ВВС Индии активно модернизируются, приобретая западную технику, в том числе американские С-130 и французские Mirage 2000.
Пакистанские ВВС насчитывают около 1 400 единиц авиации, среди которых - проверенные в бою F-16, совместные китайско-пакистанские JF-17 Thunder, а также Mirage III/V. Пакистан делает ставку на точечную модернизацию и обучение, особенно в условиях приграничных конфликтов. В 2019 и 2025 годах пилоты ПАФ (Pakistan Air Force) продемонстрировали эффективность при перехвате индийских самолётов и дронов.
3. Военно-морские силы
Индия располагает 293 кораблями, включая один авианосец (INS Vikrant), атомные и дизель-электрические подлодки, а также современные эсминцы и фрегаты. Индийский флот проецирует силу далеко за пределами субконтинента, от Аравийского моря до Индийского океана и Андаманских островов.
Пакистан имеет более скромный флот - около 100 единиц, включая подводные лодки, фрегаты и ракетные катера. Однако фокус ВМС Пакистана - на асимметричных тактиках, защите своих берегов и охране морских коммуникаций. Ведётся модернизация флота с помощью Китая и Турции (проекты Type 054 и корветы MILGEM).
4. Беспилотные летательные аппараты
Индия стремительно наращивает возможности в сфере БПЛА. Подписан контракт на 31 MQ-9B SkyGuardian и SeaGuardian с США. Планы - довести парк до 5 000 СИHA в течение 4 лет. В арсенале - израильские Heron, отечественные Rustom и другие.
Пакистан использует меньшее число дронов, но с более выраженным боевым применением. Основной ударный СИHA - Burraq, с 2015 года используется в контртеррористических операциях. Кроме того, применяются турецкие Bayraktar TB2, китайские Wing Loong II и дроны-разведчики. Недавнее уничтожение 25 индийских дронов продемонстрировало зрелость пакистанской ПВО и РЭБ против БПЛА.
5. Ракетные силы и ядерные арсеналы
Индия имеет широкий спектр баллистических и крылатых ракет:
- Prithvi (до 600 км),
- Agni I-V (1 200-8 000 км),
- BrahMos (сверхзвуковая КР),
- Nirbhay (дальняя дозвуковая КР).
Индия наращивает дальность ракет в основном против Китая, но и Пакистан остаётся в зоне поражения. По оценкам SIPRI - 172 ядерные боеголовки.
Пакистан имеет более компактный, но гибкий арсенал:
- Shaheen I-III (750-2 750 км),
- Babur (крылатая ракета, 700 км),
- Тактическая ракета Nasr для применения в приграничных конфликтах.
Число ядерных боеголовок - примерно 170. Пакистанская ядерная доктрина подразумевает быстрое применение в случае угрозы национальному суверенитету, что действует как сдерживающий фактор.
6. Военные бюджеты и внешние партнёры
Индия в 2024 году потратила на оборону сумму, почти в девять раз превышающую пакистанскую. Эта разница позволяет ей закупать современное вооружение у США, Франции, Израиля и расширять оборонную промышленность.
Пакистан делает ставку на технологическую кооперацию с Китаем, Турцией, а также стратегическую поддержку от государств Персидского залива. При ограниченных ресурсах Исламабад фокусируется на асимметричных решениях, мобильности и доктрине минимального устрашения.
Геополитический треугольник: Индия - Пакистан - Китай
Южная Азия сегодня - это не просто арена двусторонней напряжённости между Индией и Пакистаном. Это ключевая часть трёхуровневой стратегии с участием Китая:
- Индия видит Пакистан как стратегического союзника Китая, воспринимая конфронтацию с Исламабадом как часть более широкой борьбы за доминирование в Индо-Тихоокеанском регионе.
- Пакистан, напротив, использует партнёрство с Пекином как гарантию безопасности и источник доступа к передовым военным и инфраструктурным технологиям.
- Китай, в свою очередь, обеспечивает Пакистана инвестициями (в рамках проекта CPEC), оружием, разведданными и дипломатическим прикрытием в ООН. Он преследует несколько целей: сдерживать Индию, защищать свои маршруты через Гвадар и удерживать США вне западной границы Синьцзяна.
На фоне этого, даже локализованный инцидент с дронами или авиацией может восприниматься как звено в более широком конфликте геополитических блоков.
США: ставка на Индию, но сдержанная реакция
США в последние годы всё активнее вовлекаются в индийскую военную модернизацию. Контракты на MQ-9B, технологии ПРО, обмен разведданными через QUAD - всё это часть стратегического курса на сдерживание Китая через усиление Индии.
Однако Вашингтон одновременно стремится не допустить эскалации с Пакистаном, учитывая:
- ядерную напряжённость,
- риски для американских баз в регионе (включая Афганистан и Персидский залив),
- важность пакистанских каналов при эвакуации и логистике в Центральной Азии.
Поэтому публичные заявления Госдепа остаются нейтральными, с призывом к деэскалации. В кулуарах, по сообщениям CNN и Al Jazeera, США предостерегли Индию от дальнейших атак, особенно по гражданской инфраструктуре Пакистана.
Турция: всё более заметный игрок
Анкара последовательно усиливает военное сотрудничество с Пакистаном. В частности:
- поставляет дроны Bayraktar TB2, испытанные в Карабахе и Ливии,
- ведёт совместные учения,
- обсуждает кооперацию по военно-морским платформам (в том числе для ВМС Пакистана).
Это не просто экспорт вооружений - Турция расширяет военное влияние в исламском мире, позиционируя Пакистан как стратегического партнёра в Южной Азии.
Турецкая риторика в адрес Индии после авиаударов была жёсткой: "Анкара не останется в стороне от агрессии против братского Пакистана" - заявил глава парламентского комитета по международным делам Фуат Октай.
Арабский мир и Залив: скрытая поддержка Пакистану
Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар поддерживают Пакистан неофициально, но существенно:
- инвестируют в пакистанскую оборонную промышленность,
- финансируют логистику и инфраструктуру (например, модернизацию баз в Балоchистане),
- сохраняют влияние в политической элите через финансовые инструменты.
В последние недели Эмират Абу-Даби предложил провести встречу на уровне советников по нацбезопасности Индии и Пакистана, но Нью-Дели отказался от посредничества.
Риски эскалации: три сценария развития
Ограниченный конфликт - серия ответных ударов дронами, авиацией, кибератаками по инфраструктуре. Возможно применение тактических ракет. Вариант наиболее вероятен. Приграничная война - повторение Каргильского сценария 1999 года, с боями в Кашмире. Может привести к массовой мобилизации. Эскалация до ядерного порога - маловероятный, но не исключённый сценарий при нарушении линии контроля или ударе по стратегическим объектам. Сдерживающим фактором выступает международная реакция, особенно Китая и США.
Пакистан как фактор стабильности и сдерживания
Пакистан показывает, что даже при меньшем бюджете может эффективно балансировать агрессивную политику Индии:
- Точное и сдержанное применение СИHA и ПВО,
- Готовность к дипломатическому диалогу,
- Координация с Китаем, Турцией, арабскими странами и даже США,
- Прозрачные заявления в международных СМИ и ООН.
Именно Пакистан, несмотря на постоянные провокации, удерживает регион от сползания в катастрофу.
Текущая эскалация между Индией и Пакистаном - это не просто локальный конфликт. Это симптом слома старого порядка в Южной Азии. Баланс меняется: регион больше не может жить по правилам времён Холодной войны.
Международное сообщество должно признать право Пакистана на безопасность, суверенитет и стратегическую автономию. Игнорировать агрессивную риторику и действия Индии - значит поощрять гонку вооружений и дестабилизацию от Гималаев до Персидского залива.
Пакистан - не проблема. Пакистан - ключ к устойчивому будущему Южной Азии.
Аналитический прогноз: май - ноябрь 2025 года
Военная динамика: новая дроновая фаза конфликта
Вероятность дальнейших авиаударов и беспилотных атак остаётся высокой. Индия, проигнорировав международные призывы к сдержанности, может продолжить точечные удары по предполагаемым "террористическим базам" в Пакистанском Кашмире. Это будет сопровождаться:
- Использованием ударных СИHA (в том числе MQ-9B, которые должны поступить в течение квартала),
- Атаками на приграничные инфраструктурные объекты: склады, мосты, базы связи,
- Применением РЭБ и кибероружия.
Пакистан, со своей стороны, продолжит усиливать ПВО и совершенствовать асимметричный ответ. Ожидается:
- Укрепление зон ПВО на линии контроля (возможно, размещение новых китайских ЗРК),
- Закупки дополнительных Bayraktar Akinci и китайских CH-5,
- Расширение тактического ядерного сигнала: публичные учения с участием оперативно-тактических комплексов Nasr.
Риск широкомасштабной войны оценивается как умеренно высокий (30-40%), при условии, что не произойдёт массовая гибель гражданского населения от очередного удара.
Дипломатические сценарии: между молчанием США и активностью Турции
- США продолжат сохранять двусмысленную позицию: укреплять Индию как антикитайского союзника, но закулисно ограничивать её военную эскалацию.
- Турция может предложить создать региональный формат трёхстороннего диалога (Турция - Пакистан - Катар) по вопросам безопасности Южной Азии.
- Китай в случае дальнейших ударов по Пакистанскому Кашмиру может выступить с официальным заявлением, учитывая близость инвестиций CPEC.
В ООН в ближайшие месяцы можно ожидать инициативы со стороны Организации исламского сотрудничества (ОИС) о создании наблюдательной группы по правам человека в Кашмире. Индия такую инициативу блокирует, но сама её постановка будет дипломатическим достижением Исламабада.
Внутренние факторы в Индии и Пакистане
Индия:
- Власти используют антипакистанскую риторику для консолидации электората в преддверии региональных выборов в Махараштре и Карнатаке.
- Растущая милитаризация и подавление СМИ (особенно после критики NDTV и Hindu Times за "антинациональные" материалы) ведут к росту националистической истерии.
Пакистан:
- Укрепляется внутренний консенсус по поводу необходимости ответных действий.
- Армия и гражданские власти действуют в координации, парламентская оппозиция поддерживает позицию национальной безопасности.
- Возможны меры по усилению режима ЧП в приграничных зонах (например, в Гилгит-Балтистане и Музаффарабаде).
Геоэкономика и региональные риски
- Конфликт уже оказывает негативное влияние на инвестиционный климат в Южной Азии: иностранные компании приостанавливают проекты в Джамму и Кашмире, китайские подрядчики в CPEC усиливают охрану объектов.
- Нестабильность в Пакистане или Индии может повлиять на мировые рынки рисков (включая страхование грузов в Аравийском море и страховые премии для авиации).
- Повышается вероятность непрямых конфликтов в Афганистане, где обе страны имеют свои интересы через спецслужбы и лояльные группы.
Окна возможностей и точки давления
В ближайшие 3-6 месяцев Пакистан должен:
Укреплять антиэскалационную коалицию через Турцию, ОИС и арабские монархии. Расширять публичную дипломатическую кампанию о незаконности действий Индии (через СМИ, ООН, правозащитные НПО). Демонстрировать военную готовность - но строго в рамках доктрины сдерживания.
Главная угроза - не в численности армий, а в идеологии безнаказанности, которая начинает доминировать в индийском политическом истеблишменте. Это требует не просто военного ответа, а мощной стратегической архитектуры безопасности, в которой Пакистан играет центральную роль как гарант мира, а не провокатор войны.
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