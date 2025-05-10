Париж погряз в неонацизме

Несколько сотен неонацистских и неофашистских активистов вышли на улицы Парижа.

Как передает Day.Az, кадры публикуют французские СМИ в соцсети Х.

Марш прошёл в самом центре французской столицы и не встретил серьёзного сопротивления со стороны полиции. Организаторы объяснили акцию якобы "традиционной данью памяти" погибшему в 1994 году активисту крайне правого движения Сэбастьяну Дейзье. Однако суть происходящего выходит далеко за рамки памяти об одном человеке - речь идёт о ежегодной демонстрации силы радикальных движений, которую Франция почему-то продолжает игнорировать.

Особенно циничным выглядит тот факт, что неофашистский марш состоялся на следующий день после 80-летия Победы над нацизмом. Страна, которая ещё вчера возлагала цветы к мемориалам жертвам фашизма, сегодня позволяет шествовать тем, кто открыто исповедует нацистские взгляды.

Франция, столь громко заявляющая о своих демократических ценностях, вновь продемонстрировала откровенное равнодушие. Ни осуждений от властей, ни попыток запретить акцию, ни заявлений о недопустимости возрождения фашистской идеологии в центре Европы.

Молчание Парижа - это не нейтралитет. Это соучастие.