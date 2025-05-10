В Шабране автомобиль протаранил дерево

На участке автодороги Баку-Губа, проходящем через село Шахназарли Шабранского района, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az, водитель автомобиля марки "ВАЗ 21015" не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в дерево. На месте происшествия погибли два родных брата - Эльмеддин и Амрали Фарзалиевы, жители села Гяндоб того же района.

В связи с инцидентом проводится расследование.