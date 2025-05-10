https://news.day.az/society/1751683.html В Шабране автомобиль протаранил дерево - погибли двое На участке автодороги Баку-Губа, проходящем через село Шахназарли Шабранского района, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Как передает Day.Az, водитель автомобиля марки "ВАЗ 21015" не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в дерево.
В Шабране автомобиль протаранил дерево - погибли двое
На участке автодороги Баку-Губа, проходящем через село Шахназарли Шабранского района, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az, водитель автомобиля марки "ВАЗ 21015" не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в дерево. На месте происшествия погибли два родных брата - Эльмеддин и Амрали Фарзалиевы, жители села Гяндоб того же района.
В связи с инцидентом проводится расследование.
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